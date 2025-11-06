رئیس مرکز ملی فرش ایران از اجرای سند تحول فرش دستباف و احیای ساختار این مرکز به عنوان گام تازه‌ای در مسیر رشد تولید، توسعه صادرات و بازگشت ایران به جایگاه نخست جهانی خبر داد.

خانم زهرا کمانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا وسیما، با بیان اینکه فرش دستباف پرچم دوم ایران در عرصه جهانی است، گفت: با اجرای سند تحول فرش دستباف و احیای ساختار مرکز ملی فرش ایران، در مسیر بازگشت به دوران طلایی تولید، صادرات و احیای جایگاه جهانی این هنر-صنعت گام برمی‌داریم.



وی افزود: با حمایت مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت، ساختار مرکز ملی فرش به‌عنوان نهادی مستقل احیا شد. شورای عالی راهبری فرش دستباف و کمیته اقدام مشترک با تشکل‌های تخصصی فعال شده‌اند و راه‌اندازی مرکز اسناد فرش ایران نیز در دستور کار است تا تاریخ شفاهی و مستندات این میراث ارزشمند دیجیتالی و ماندگار شود.



به گفته کمانی تدوین و اجرای سند تحول فرش دستباف که از مطالبات ریاست‌جمهوری است، با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های تجاری و افزایش صادرات دنبال می‌شود.



وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه فرش دستباف در کشور آلمان ادامه داد: هم اکنون نمایشگاهی در شهر برلین کشور آلمان میزبان بیش از ۴۰ تخته از فرش‌های دستباف ایرانی در دو نوع تمام ابریشم قم و فرش‌های قدیمی و آنتیک موزه‌ای است که هدف ما از برگزاری آن بازگرداندن ایران به رتبه نخست جهانی در تولید و صادرات فرش دستباف است.



رئیس مرکز ملی فرش ایران آلمان را یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران در حوزه فرش دستباف دانست و افزود: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیشترین میزان صادرات فرش دستباف ایران به آلمان انجام شد و این کشور طی پنج دهه گذشته همواره جزو پنج مقصد اصلی فرش ایرانی بوده است. بر همین اساس، آلمان می‌تواند مرکز اصلی صادرات فرش ایران در اروپا و مرکزی برای معرفی این هنر – صنعت اصیل ایرانی به جهان باشد.



وی با اشاره به بازگشت ارز حاصل از صادرات به عنوان یکی از دغدغه‌های فعالان صنعت فرش دستباف ادامه داد: رفع تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش یکی از موضوعات کلیدی ماست. در این زمینه با گمرک جمهوری اسلامی ایران همکاری نزدیکی داریم تا بازگشت فرش‌های ایرانی از خارج کشور و تسویه امور ارزی صادرکنندگان تسهیل شود.



کمانی همچنین از ثبت جهانی نشانه‌های جغرافیایی فرش‌های مناطق مختلف کشور خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۳۶ نشانه جغرافیایی در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) ثبت شده است که گامی مهم در حفظ اصالت و برند جهانی فرش ایرانی به شمار می‌آید.



کمانی با اشاره به نقش اجتماعی و فرهنگی فرش دستباف افزود: بیش از دو میلیون نفر در این هنر-صنعت فعال هستند که حدود ۸۰ درصد آنان زنان و دختران ایرانی‌اند. فرش دستباف از پاک‌ترین صنایع کشور و نمادی از فرهنگ، هنر و تمدن ایران است که پیام‌آور صلح و دوستی میان ملت‌ها به شمار می‌رود.



به گفته وی فرش دستباف نه‌تنها یک کالای اقتصادی بلکه ظرفیتی ارزشمند برای گسترش دیپلماسی فرهنگی و گفت‌وگوی ملل است و ما با همکاری نهاد‌های مرتبط به دنبال معرفی جهانی‌تر این هنر اصیل ایرانی هستیم.