سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هیچگونه مالیاتی برای تبدیل سند دفترچهای به سند تکبرگ دریافت نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در روزهای اخیر، برخی از مردم نسبت به دریافت مالیات هنگام تبدیل سند دفترچهای به سند تکبرگ ابراز نگرانی کرده بودند. با افزایش مراجعات برای تبدیل اسناد قدیمی به سند حدنگار یا تکبرگ، شایعاتی درباره ارتباط این فرآیند با اداره دارایی و اخذ مالیات از مالکان منتشر شده بود.
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به صورت رسمی اعلام کرد که این نگرانیها بیاساس است و هیچ مالیاتی بابت تبدیل سند دریافت نمیشود، زیرا در این فرایند نقل و انتقالی صورت نمیگیرد و سازمان ثبت تنها اطلاعات موجود را بهروزرسانی میکند.
مالیات فقط هنگام نقل و انتقال ملک دریافت میشود
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره نگرانی برخی از مردم نسبت به تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به سند تکبرگ یا حدنگار گفت: برخی از مردم نگران هستند که اگر اسناد مالکیت دفترچهای خود را به سند تکبرگ یا حدنگار تبدیل کنند، اطلاعات ملکی آنها وارد بانک اطلاعاتی سازمان ثبت شود و بر اساس آن، اداره دارایی از آنها مالیات دریافت کند. در حالی که به هیچ وجه اینگونه نیست.
قویدل، افزود: به طور کلی، اطلاعات املاکی که دارای سند مالکیت هستند (چه سند دفترچهای و چه تکبرگ) در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت موجود است. سازمان ثبت، امین مردم است و اساساً مالیاتی برای مالکیت ملک در نظر گرفته نمیشود. مالیات املاک تنها در زمان نقل و انتقال ملک محاسبه و دریافت میشود؛ چه به صورت تنظیم سند و نقل و انتقال و یا انتقال قهری ملک در نتیجه ارث بنابراین، چه سند مالکیت دفترچهای باشد و چه سند تکبرگ، مالیات فقط هنگام نقل و انتقال تعلق میگیرد و صرف مالکیت، موجب پرداخت مالیات نیست.
وی گفت: اگر فردی که مالک خانهای است تاکنون هیچ مالیاتی بابت آن پرداخت نکرده باشد، هنگام تبدیل سند مالکیت دفترچهای به تکبرگ، هیچ مالیاتی به او تعلق نمیگیرد. در فرآیند تبدیل سند، سازمان ثبت هیچگونه استعلامی از اداره دارایی دریافت نمیکند و اساساً مالیاتی به تعویض سند تعلق نمیگیرد.
تبدیل سند به تکبرگ، موجبی برای اخذ مالیات نیست
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: تبدیل سند به تک برگ، نقل و انتقال مالکیت نبوده و موجبی برای اخذ مالیات نیست، اما در صورتی که مالک بخواهد ملک خود را به فروش برساند، در آن زمان و هنگام نقل و انتقال، مالیات مربوط بر اساس قیمت منطقهبندی محاسبه و از طریق حوزه مالیاتی تعیین میشود.
قویدل گفت: در حال حاضر، دفاتر اسناد رسمی بهصورت برخط به حوزه مالیاتی متصل هستند و هنگام نقل و انتقال، مالیات بر مبنای قیمت منطقهبندی محاسبه میشود. اما مجدداً تأکید میکنم که برای تبدیل سند دفترچهای به سند تکبرگ، هیچ مالیاتی از مالک دریافت نمیشود.
ارائه خدمات ثبتی به اسناد دفترچهای در صورت عدم تعویض متوقف میشود
وی افزود: بر اساس ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار کشور مصوب یازدهم اسفندماه ۱۳۹۳، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف مدت پنج سال نسبت به تعویض اسناد مالکیت دفترچهای با اسناد مالکیت حدنگار (کاداستری) اقدام کند. در تبصره همین ماده نیز مقرر شده است که در صورت عدم تعویض این اسناد در مهلت مقرر، ارائه خدمات ثبتی به این اسناد مالکیت متوقف خواهد شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به اینکه مهلت پنجساله مقرر در قانون به پایان رسیده است، از مالکان خواست هرچه سریعتر نسبت به تعویض اسناد مالکیت خود اقدام کنند و گفت: متقاضیان میتوانند برای انجام این کار به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مراجعه کنند.
تعویض سند دفترچهای موجب حفظ حقوق مالکیت و امنیت ثبتی میشود
قویدل در ادامه با رد شایعات مطرحشده مبنی بر ارتباط این طرح با اخذ مالیات افزود: اینکه گفته میشود تعویض اسناد مالکیت با هدف دریافت مالیات از مالکان انجام میشود، کاملاً نادرست و بیاساس است. همه املاکی که دارای سند مالکیت هستند اطلاعات مالک و ملک آنها از قبل در سامانههای سازمان ثبت موجود است و هیچ مالیاتی به صرف تعویض سند به آنها تعلق نمیگیرد.
وی گفت: هدف اصلی تعویض اسناد، اجرای تکلیف قانونی و بهرهمندی از مزایای متعدد اسناد حدنگار است. اسناد حدنگار باعث تثبیت مختصات جغرافیایی املاک در سامانههای ثبتی، جلوگیری از صدور اسناد مالکیت معارض، و تسهیل شناسایی محدوده و مساحت ملک در زمان خرید و فروش میشود. همچنین در هنگام بروز حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، موقعیت دقیق املاک با استفاده از این اطلاعات بهراحتی قابل شناسایی خواهد بود.
سخنگوی سازمان ثبت در پایان افزود: مردم هیچگونه نگرانی از بابت تعویض اسناد مالکیت نداشته باشند و هرچه سریعتر برای تبدیل اسناد دفترچهای خود به اسناد مالکیت اقدام کنند، چرا که این اقدام نهتنها الزامی قانونی است بلکه به حفظ حقوق مالکیت و امنیت ثبتی املاک نیز کمک شایانی میکند.
تعویض سند دفترچهای فقط ۲۰۰ هزار تومان هزینه دارد
قویدل در توضیح هزینه تعویض اسناد مالکیت دفترچهای با اسناد تکبرگ گفت: در حال حاضر، هزینه قانونی این فرآیند شامل حقالثبت صدور سند مالکیت به مبلغ دو میلیون ریال و هزینه برگ سند به مبلغ یکهزار و هفتصد ریال است.
وی افزود: علاوه بر مبالغ یادشده، هزینه پستی نیز دریافت میشود. هزینه پستی بستگی به استان و قراردادهای منعقدشده میان ادارات ثبت و شرکت پست متغیر است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: هزینه پستی شامل ارسال درخواست از دفترخانه به واحد ثبتی و همچنین ارسال سند مالکیت صادره از واحد ثبتی به نشانی مالک است.
دفاتر اسناد رسمی فقط حقالزحمه قانونی برای تعویض سند دریافت میکنند
قویدل افزود: دفاتر اسناد رسمی نیز حقالزحمهای جزئی و قانونی بابت انجام امور مربوطه دریافت میکنند که مبلغ آن اندک و مطابق تعرفههای مصوب است.
مالکان برای جلوگیری از مشکلات ثبتی، هرچه سریعتر سند خود را تعویض کنند
وی درباره پیامدهای عدم اقدام مالکین برای تعویض اسناد مالکیت دفترچهای به اسناد حدنگار (تکبرگ) گفت:چنانچه مالکین برای تعویض سند مالکیت دفترچهای اقدام نکنند، با توجه به پایان مهلت پنجسالهای که در قانون جامع حدنگار برای تعویض اسناد تعیین شده بود، سازمان ثبت از ارائه هرگونه خدمات ثبتی به این اسناد معذور خواهد بود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: این خدمات شامل پاسخ به استعلامهای الکترونیکی است که هنگام فروش، رهن یا وثیقهگذاری ملک، از طریق دفاتر اسناد رسمی و سامانههای سازمان ثبت انجام میشود. در صورتی که سند مالکیت هنوز دفترچهای باشد، این استعلامها قابل پاسخگویی نخواهند بود و مالک در زمان نقل و انتقال یا سایر امور ثبتی با مشکل مواجه خواهد شد.
قویدل افزود: برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در آینده و تسهیل نقل و انتقال املاک، به مردم توصیه میکنیم هرچه سریعتر نسبت به تعویض سند مالکیت دفترچهای خود به سند مالکیت حدنگار اقدام کنند.
تبدیل بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار سند مالکیت دفترچهای به سند حدنگار
وی گفت: در ۷ ماهه سال جاری بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار سند مالکیت دفترچهای با درخواست مالکین و یا به صورت غیر حضوری به اسناد مالکیت حد نگار و پیش سند تبدیل شدهاند.