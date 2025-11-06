رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در سفر به استان یزد: در راستای دستورات رئیس جمهور، مشارکت خیرین در نهضت مدرسه سازی افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، خان محمدی از تعریف بیش از ۷۷۰۰ پروژه در سراسر کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد که تمام این پروژه‌ها تا مهرماه سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به میزان مشارکت خیرین در این پروژه‌ها افزود: در سطح ملی، مشارکت خیرین ۶۱ درصد بوده است. البته در استان یزد این ارقام بالاتر است، چون اکثر پروژه‌ها در این استان به صورت ۱۰۰ درصد توسط خیرین انجام شده است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به تفکیک پروژه‌های استان یزد پرداخت و اظهار داشت: در استان یزد، ۱۳۰ پروژه در نهضت تعریف شده که حدود ۳۰ پروژه تاکنون به بهره‌برداری رسیده است و ان شاءالله مهر ۱۴۰۵، نقطه نهایی این کار در این پروژه‌ها باشد.