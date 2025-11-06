وزیر امور خارجه گفت: «نه شرقی نه غربی» به معنای اتکاء به خداوند باری تعالی است اما هر جا که منافع ملی ما با عزت و احترام ایجاب کند، هستیم و رابطه خواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سید عباس عراقچی در سفر به همدان و در نشست «نقشه راه سیاست خارجی پساجنگ» که به همت بسیج دانشجویی و با همکاری انجمن اسلامی و جامعه اسلامی در دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد، تأکید کرد: نگرانی از ضربه نخوردن از شرق و غرب دغدغه درستی است که در این راستا شعار ما «نه شرقی نه غربی» بوده است، این به معنای رابطه نداشتن با شرق و غرب نیست بلکه به معنای عدم اتکاء به آنان است.

او با بیان اینکه ما به شرق اتکاء نمی‌کنیم بلکه به مردم و خدا اتکاء و اعتماد می‌کنیم، افزود: البته در ارتباط با شرق ما منافع کشورمان را دنبال می‌کنیم و در مورد غرب هم هر چند رفتار آنها خلاف آن را ثابت کرده، اما ما فرصت را از دست نمی‌دهیم.

وزیر امورخارجه با بیان اینکه بر اساس آیات قرآن و روایتی از حضرت علی(ع)، علم سرآمد قدرت است، تصریح کرد: مسیر ما پایبندی در تحقق اهداف ملی با اتکا به توانمندی‌های خودمان است و هرچقدر خود را در زمینه دفاعی اقتصادی علمی و سایر حوزه‌ها تقویت کنیم در عرصه‌های بین المللی سربلندتر هستیم.

عراقچی افزود: اگر به علم دست پیدا کرد می‌توان قدرت را به دست آورد و به دشمن غلبه کرد بنابراین رمز قدرت علم است و ما این را در جنگ ۱۲ روزه به نمایش گذاشتیم.

او تأکید کرد: توانمندی علمی دانشمندان موجب حفظ کشور شد و این توانمندی خود را در صنعت دفاعی کشور خود را نشان داد.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: ادوات نظامی دفاعی وارداتی در جنگ ۱۲ روزه آنقدر تاثیرگذار نبود، اما تسلیحات داخلی که خودمان ساخته بودیم بسیار اثرگذار بود.

