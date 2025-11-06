بیست‌وهفتمین کاروان سلامت جمعیت هلال‌احمر استان یزد با حضور پزشکان و داوطلبان جهادیِ اعزامی از بافق، در روستای بساب سبزدشت اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بیست‌وهفتمین کاروان سلامت هلال‌احمر با حضور پزشکان متخصص و داوطلب در روستای بساب سبزدشت بافق برگزار شد تا با خدمات رایگان درمانی و آموزشی و روانشناسی، بخشی از مشکلات مردم منطقه را کاهش دهد.

این مرحله از کاروان سلامت با حضور ۲۰ نفر از کادر درمان و داوطلبان هلال‌احمر به‌صورت جهادی اجرا شد و بیش از ١٠٠ نفر از ساکنان روستا‌های هدف از خدمات درمانی بهره‌مند شده‌اند.

خدمات این کاروان شامل ویزیت‌های پزشکی، مشاوره سلامت روان، آموزش همگانی، توزیع بسته‌های معیشتی و دیدار با خانواده شهدا بود.

فاصله زیاد برخی روستا‌ها از مرکز شهرستان باعث شده مردم دسترسی محدودی به خدمات درمانی داشته باشند و طرح کاروان سلامت با هدف جبران این فاصله و ترویج فرهنگ نوع‌دوستی اجرا می‌شود.