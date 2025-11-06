پخش زنده
شرکت عمران، آب و خدمات کیش، فراخوان طراحی نمادهای شهری در نوروز ۱۴۰۵ کیش را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، هنرمندان، طراحان و ایدهپردازان می توانند طرحهای نوآورانه خود را برای نصب نمادهای شهری ویژه نوروز سال آینده در این فراخوان ارائه دهند.
خلق آثار هنری با هویت بومی، رویکرد مفهومی و انتزاعی و همسو با حالوهوای شاد و خاطرهانگیز نوروز و معرفی جلوه های تازه از زیباییهای کیش در روزهای آغاز سال نو از اهداف برگزاری این رویداد است.
در طراحی نمادها، تأکید بر خلاقیت، اصالت فرهنگی، حفظ محیط زیست و برجستهسازی جایگاه کیش به عنوان جزیره دوستدار طبیعت از مهمترین معیارهای ارزیابی شرکت کنندگان است.
شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: طراحان از کپیبرداری در خلق آثار خودداری کنند و با بازآفرینی نمادهای اصیل نوروزی ایران در قالب هنرهای نوین و معاصر، طرحهایی ماندگار و قابل اجرا با نورپردازی مناسب در کیش ارائه کنند.
مهلت ارسال آثار تا پانزدهم آذر امسال در نظر گرفته شده است.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه شرکت عمران، آب و خدمات کیش به نشانی urban.kish.ir مراجعه و یا با شماره های ۰۷۶۴۴۴۲۱۳۸۰ و ۰۲۱۸۸۷۸۰۷۴۷ تماس بگیرند.