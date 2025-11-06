پخش زنده
مجتمع آموزشی شهدای خدمت شهرستان بهارستان شهر صالحیه روز پنجشنبه در جریان سفر استاندار تهران به این شهرستان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، محمدصادق معتمدیان روز پنجشنبه در جریان شانزدهمین سفر شهرستانی خود در شهرستان بهارستان، ضمن عطرافشانی مزار شهدای امامزاده باقر (ع)، آیین خشتگذاری سه باب مدرسه جدید در شهر گلستان از توابع شهرستان بهارستان را برگزار کرد.
همچنین در ادامه برنامههای این سفر، مجتمع آموزشی شهدای خدمت شهر صالحیه با حضور استاندار تهران، نماینده مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی افتتاح شد.
این طرح در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع و با اعتباری بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان توسط مدیریت شهری صالحیه احداث شده و به عنوان کانون آموزش رشتههای فنی و حرفهای و مهارتمحور در اختیار جوانان و علاقهمندان به حوزه کارآفرینی قرار میگیرد.
تحقق عدالت آموزشی از اولویتهای دولت مردمی است
استاندار تهران همچنین با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در راستای نهضت مدرسهسازی گفت: تحقق عدالت آموزشی از اولویتهای دولت مردمی است و اجرای طرح ملی نهضت مدرسهسازی با هدف توسعه زیرساختهای آموزشی در مناطق پرجمعیت و کمبرخوردار ادامه دارد.
وی افزود: در مرحله نخست اجرای طرح ملی نهضت مدرسهسازی، ۱۳ مدرسه جدید در شهرستان بهارستان احداث و بهرهبرداری خواهد شد که نقش مهمی در ارتقای سرانه آموزشی منطقه دارد.
استاندار تهران در نخستین برنامه از شانزدهمین سفر شهرستانی خود با حضور در گلزار شهدای امامزاده باقر (ع) شهرستان بهارستان، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، مزار مطهر آنان را عطرافشانی و گلباران کرد. در این آیین معنوی، حسن قشقاوی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، عبدالحمید شرفی سرپرست فرمانداری بهارستان و جمعی از مدیران کل و مسئولان محلی حضور داشتند.
استاندار تهران در حاشیه این مراسم افزود: ادای احترام به مقام والای شهیدان یادآور تعهد ما به ادامه راه ایثار و خدمت صادقانه به مردم است، خدمت بیمنت به مردم، عمل به وصیت شهیدان و تجلی مدیریت انقلابی است.
معتمدیان با اشاره به هدف از سفرهای شهرستانی افزود: این بازدیدها فرصتی برای بررسی میدانی ظرفیتها و شناسایی مشکلات و مطالبات مردم است تا تصمیمات دقیقتر و موثرتری برای توسعه استان اتخاذ شود.