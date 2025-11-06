پخش زنده
رقابت نامزدهای عرب، کرد و ترکمان در استان راهبردی کرکوک در شمال عراق بسیار حساس است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ این استان ۱۳ کرسی در مجلس عراق دارد یک کرسی برای اقلیتهای مسیحی و ۱۲ کرسی در رقابتی حساس بین سایر اقوام این استان تقسیم میشود.
سرتیپ جوهر کارشناس مسائل سیاسی میگوید: در کرکوک رقابت بین کاندیداهای کرد، عرب و ترکمن بسیار نزدیک است، چهار سال قبل کردها ۷ کرسی را به دست آوردند اما در این انتخابات پیش بینی میشود ۶ کرسی کسب کنند.
سه حوزه انتخابیه سلیمانیه، دهوک و اربیل هم با جمعیت قالب کردنشین ۴۶ کرسی مجلس عراق را به خود اختصاص دادهاند.
هیئت دولت عراق در بیانیهای اطلاع داده، سه شنبه هفته آینده روز انتخابات مجلس در این کشور تعطیل خواهد بود.
کمیساریای عالی مستقل عراق هم اعلام کرده، ۳۰۰ ناظر بین المللی و ۱۵۰۰ خبرنگار برای نظارت و پوشش رسانهای انتخابات مجلس این کشور وارد عراق خواهند شد.