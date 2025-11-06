پخش زنده
امروز: -
واحد تولید مکملهای دارویی وغذایی در نقده با مشکل تامین سرمایه در گردش و برخی مشکلات اجرایی مواجه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار نقده با اشاره به اینکه این واحد تولیدی از سال ۹۲ آغاز به کار کرده است اما به علت طولانی بودن زمان صدور مجوزهای لازم با موانع تولید روبهرو است، افزود: این واحد از سال ۱۴۰۱ آماده بهرهبرداری شده، اما به علت طولانی بودن زمان صدور مجوزها تاکنون با ۱۲ نفر اشتغال تولید برخی محصولات فرعی، خود آغاز به کار کرده است.
امیر عباس جعفری سرمایهگذاری در این واحد را بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: این واحد برای راهاندازی خط تولید مکملهای دارویی نیاز به سرمایه در گردش دارد که با تامین سرمایه لازم میتواند خط تولید مکملهای دارویی خود را راه اندازی کند که در این زمینه با پیگیریهای لازم، هم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ورود کرده است و هم امروز از وزارت صمت بازدیدی از این واحد تولیدی برای رفع موانع تولید داشتیم.
الهام اسمعیلی پور مدیر کل دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت با اشاره به اینکه در سرمایهگذاری و راهاندازی خط تولید زیرساختهای بسیار مناسبی صورت گرفته است، افزود: به خاطر تاخیرهایی که در دریافت مجوز اتفاق افتاده است، میتوانستند به بهرهبرداری برسند اما امروز با توقف و تولید مواجه شده است باید از طریق وزارت صمت با استفاده از ظرفیتهای دولتی و نظام بانکی سرمایه در گردش مورد نیاز را به این واحد تزریق کنیم تا بتواند با راه اندازی خط تولید مکملهای دارویی هم به سودآوری مطلوب برسد و هم زمینه اشتغال فراهم شود.
با راه اندازی کامل این واحد تولیدی زمینه اشتغال برای بیش از ۷۵ نفر در هر خط تولید مهیا میشود، گفتنی است این واحد دارای ۳ خط تولید مکملهای دارویی، غذایی و آرایشی- بهداشتی است.