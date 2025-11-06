پخش زنده
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بوکان با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به مناسبت ایام فاطمیه (س) اقدام به توزیع ۶۰ بسته معیشتی میان خانوادههای نیازمند کرد.
این بستهها که مجموعاً ارزشی بالغ بر ۱۲۰ میلیون تومان داشت، در مراسمی با حضور فرمانده محترم سپاه شهرستان و جمعی از مسئولان محلی به دست نیازمندان رسید.
این اقدام خیرخواهانه در قالب طرحهای کمک مؤمنانه و همدلی اجتماعی صورت گرفت و شامل اقلام ضروری غذایی و مصرفی بود که با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانوادههای کمبرخوردار تهیه شد.
فرمانده سپاه شهرستان در این مراسم ضمن تقدیر از مشارکت اداره اوقاف، بر اهمیت استمرار چنین برنامههایی در راستای تقویت همبستگی اجتماعی تأکید کرد.
اداره اوقاف نیز اعلام کرد که این حرکت بخشی از برنامههای گستردهتر این نهاد در زمینه امور خیریه و وقفهای عامالمنفعه است و در آینده نیز با همکاری نهادهای انقلابی، اقدامات مشابهی در دستور کار خواهد داشت.