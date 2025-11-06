به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ این حادثه عصر دیروز بر اثر گودبرداری غیر اصولی موقع حفر چاه آب در روستای دهبکر و ریزش آن روی داد و بر اثر آن یک مرد ۴۰ ساله اهل همان روستا جان باخت.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد گفت: پس از اطلاع از موضوع نیرو‌های آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند و با کمک اهالی روستا پیکر فرد فوت شده را با هویت معلوم از زیر آوار خارج کردند.

سردار فداکارمکری افزود: کارشناسان در حال بررسی علت دقیق این حادثه هستند، اما شواهد اولیه حاکی از رعایت نکردن اصول ایمنی در زمان گودبرداری است.