ریزش دیوار چاه آب در حال حفر، سبب مرگ یکی از اهالی روستای دهبکر شهرستان مهاباد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ این حادثه عصر دیروز بر اثر گودبرداری غیر اصولی موقع حفر چاه آب در روستای دهبکر و ریزش آن روی داد و بر اثر آن یک مرد ۴۰ ساله اهل همان روستا جان باخت.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد گفت: پس از اطلاع از موضوع نیروهای آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند و با کمک اهالی روستا پیکر فرد فوت شده را با هویت معلوم از زیر آوار خارج کردند.
سردار فداکارمکری افزود: کارشناسان در حال بررسی علت دقیق این حادثه هستند، اما شواهد اولیه حاکی از رعایت نکردن اصول ایمنی در زمان گودبرداری است.