اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان پرونده ۹ واحد تولیدی را در حوزه مشکلات مالیاتی، گمرکی و تسهیلات بانکی بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، یادگار احمدی، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: اختیارات و اعتبارات لازم از ستاد تسهیل کشور برای حل مشکلات اساسی واحدهای تولیدی استان دردست پیگیری است.
استاندار سمنان در این جلسه، نظاممند شدن اخذ مجوزهای ایجاد واحدهای تولیدی در دستگاههای اجرایی را خواستار شد و بر برخورد با متخلفان و سوء استفاده کنندگان از طرح تغییر کاربریهای بدون مجوز برخی واحدهای صنعتی، تاکید کرد.