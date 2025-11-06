پخش زنده
خیابان پروین به محور اصلی حملونقل عمومی منطقه ۱۰ اصفهان تبدیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی احداث ایستگاههای اتوبوس تندرو در خیابان پروین گفت: در این طرح، ۲۰ ایستگاه اتوبوس تندرو در نقاط مختلف خیابان پروین در حال احداث است که محل دقیق آنها بر اساس مطالعات ترافیکی و میزان تردد شهروندان تعیین شده تا عدالت در دسترسی و بهرهمندی از خدمات حملونقل عمومی محقق شود.
محمد صیرفینژاد با بیان اینکه خیابان پروین نقش ارتباطی مهمی میان محلات پرجمعیت شرق اصفهان و سایر نقاط شهر دارد افزود: تاکنون بخش قابل توجهی از عملیات زیرسازی، احداث سکوهای مسافربری، نصب سازههای فلزی، اجرای تأسیسات برقی و آمادهسازی محوطه ایستگاهها به پایان رسیده است و مراحل باقیمانده شامل نصب تجهیزات جانبی، مبلمان شهری و تابلوهای اطلاعرسانی در حال انجام است.
وی با اشاره به اعتباری افزون بر ۱۶۰ میلیارد ریال برای اجرای این طرح، گفت: طراحی ایستگاهها با رویکرد تلفیق کارایی، زیبایی و انطباق با منظر شهری انجام شده و تمام اصول مربوط به ایمنی، سهولت دسترسی و رفاه شهروندان در ساخت آنها رعایت شده است.