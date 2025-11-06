مدیرعامل آبفا خوزستان از اجرای ۷۳ درصدی تصفیه‌خانه فاضلاب غرب اهواز خبر داد و گفت: این طرح زمینه بستن ورودی فاضلاب به کارون و تولید پساب برای صنعت را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صابر علیدادی بیان کرد: این تصفیه‌خانه یکی از مهمترین اِلمان‌های طرح جامع فاضلاب اهواز است که برای تولید ۱۵۰ هزار مترمکعب پساب در روز، طراحی شده است.

وی افزود: این حجم پساب از طریق احداث تصفیه‌خانه جدید به میزان ۱۰۰ هزار مترمکعب و همچنین ۵۰ هزار مترمکعب از طریق بازسازی تصفیه‌خانه قدیم تولید خواهد شد.

علیدادی با اشاره به تامین مالی این طرح از طریق فاینانس ۳۴۴ میلیون یوانی چین خاطرنشان کرد: پیشرفت فیزیکی این طرح از ۱۹ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۲ به ۷۳ درصد در زمان حاضر رسیده است.

مدیرعامل آبفا خوزستان ابراز امیدواری کرد که با تداوم سرعت اجرا، این طرح در اردیبهشت‌ماه سال آینده در فاز مایع به بهره‌برداری برسد.

وی تصریح کرد: با بهره‌برداری از این تصفیه‌خانه، ۱۰ گیت ورودی فاضلاب به رودخانه کارون در غرب اهواز از بالادست تا پایین‌دست کاملا بسته شده و تمام فاضلاب به سمت تصفیه‌خانه هدایت می‌شود.

علیدادی ادامه داد: پساب تولیدی در این تصفیه‌خانه به عنوان یک منبع مطمئن برای مصارف صنعتی و آب نامتعارف مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه به بسته شدن چهار گیت ورودی فاضلاب به کارون در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ با حضور رییس‌جمهور اشاره کرد و گفت: این فاضلاب‌ها به سمت تصفیه‌خانه شرق هدایت و روزانه ۳۰ هزار مترمکعب پساب تولید می‌شود.

مدیرعامل آبفا خوزستان تاکید کرد: طرح جامع فاضلاب اهواز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های زیست‌محیطی استان در جهت ارتقای بهداشت، سلامت و کیفیت آب شرب و حل معضلات زیست‌محیطی با سرعت بالا در حال اجراست و تمامی اِلمان‌های آن از جمله احداث کلکتور، خطوط جمع‌آوری و ایستگاه‌های پمپاژ در غرب و شرق اهواز به صورت همزمان پیشرفت چشمگیری داشته‌اند.

اهواز دارای ۱۵۰ ایستگاه پمپاژ فاضلاب و بیش از ۲ هزار کیلومتر خطوط شبکه فاضلاب است.