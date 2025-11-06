\n\u00a0\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc\u060c\u0645\u062c\u06cc\u062f \u0646\u0635\u06cc\u0631 \u067e\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u062a\u062c\u0644\u06cc\u0644 \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0632\u0646\u0634\u0633\u062a\u06af\u0627\u0646 \u0648 \u067e\u06cc\u0634\u06a9\u0633\u0648\u062a\u0627\u0646 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634 \u0648 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0633\u0631\u0627\u0628 \u06af\u0641\u062a: \u067e\u0631\u0648\u0698\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u0634\u0627\u0645\u0644 \u062a\u06a9\u0645\u06cc\u0644 \u0645\u0631\u0627\u062d\u0644 \u0627\u062d\u062f\u0627\u062b \u0633\u0627\u062e\u062a\u0645\u0627\u0646 \u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc\u060c \u0628\u0647\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u062e\u062a\u06cc \u0648 \u0622\u0632\u0627\u062f\u06cc \u0648 \u0633\u0627\u0644\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0628\u0627\u0634\u062f.\n\u00a0\n\u0648\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0627\u062d\u062f\u0627\u062b \u06f7 \u0633\u0627\u0644\u0646 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a:\u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0627\u062d\u062f\u0627\u062b \u0633\u0627\u0644\u0646 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u062c\u0646\u062f\u060c \u0631\u0627\u0632\u0644\u06cc\u0642 \u0648 \u0647\u0631\u06cc\u0633 \u062a\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0644 \u0628\u0647 \u0627\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0633\u062f.