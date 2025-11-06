به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،محمدعلی طالبی در سفر به شهرستان فهرج گفت: پنج شورای توسعه در سطح استان کرمان متکی بر موقعیت جغرافیایی شهرستان‌ها تشکیل شده و شهرستان فهرج در قالب شورای توسعه شرق استان کرمان قرار دارد و مسائل توسعه فهرج در این شورا پیگیری می‌شود.

استاندار کرمان افزود:ظرفیتهایی از جمله حوزه کشاورزی و توسعه گلخانه‌ها همراه با بهره‌وری منابع آب، فرآوری و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی، مباحث فرآوری و انبارداری محصولات با نگاه به صادرات، مورد توجه است و در حوزه گردشگری نیز استفاده ازظرفیت کویر وریگ یلان، از بهترین جاذبه‌های گردشگری ایران و صنایع مکمل توسعه شرق استان و صنایع ارگ جدید پیگیری می شود.

وی ادامه داد میراث فرهنگی موظف به جانمایی کمپ‌های کویر نوردی شده که یک از کانون‌های آن ریگ یلان در فهرج است.

طالبی همچنین در نشست شورای توسعه شهرستان فهرج نیز گفت: فهرج دروازه جنوب شرقی استان کرمان بوده و به لحاظ نقطه اتصال با سیستان و بلوچستان و محور ارتباطی شرق کشور حائز اهمیت است.

وی، با تاکید بر اینکه اصلاح الگوی کشت و توسعه گلخانه‌ها برای افزایش معیشت اقتصادی و اشتغال کشاورزی منطقه افزود: تکمیل زنجیره ارزش در بخش خرما و نخیلات نیز نیازمند توجه جدی است.

استاندار کرمان امروز در سفر به فهرج یک طرح را افتتاح و از نمایشگاه ظرفیتها و توانمندیهای فهرج بازدید کرد: