هفته دهم لیگ برتر فوتبال؛
یزد میدان نبرد آلومینیوم، چادرملو
تیمهای فوتبال آلومینیوم اراک و چادرملو اردکان در هفته دهم لیگ برتر مقابل یکدیگر به میدان میروند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج فارس و از هفته دهم اراکیها فردا جمعه شانزدهم آبان ماه در یزد قابل چادر ملو اردکان به میدان میروند.
در این دیدار که از ساعت ۱۵ و سی دقیقه فردا جمعه با سوت احمد محمدی داور این مسابقه در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار میشود، شاگردان مجتبی حسینی مقابل تیمی به میدان میروند که پیش از این در ۳ دیدار رودررو یک بار آنها را شکست و دو بار هم به تساوی رضایت دادهاند.
در جدول ردهبندی آلومینیوم هم اکنون با ۱۳ امتیاز و یک امتیاز کمتر از چادر ملو، پنج رده از این تیم یزدی پایینتر و در جایگاه هشتم جدول است و به دلیل نزدیکی امتیازات، تیم چادرملو رده سومی در مقایسه با نهمین تیم جدول ردهبندی تنها یک امتیاز بیشتر کسب کرده است.
در آنسوی میدان چادر ملوی اردکان در حالی از آلومینیوم اراک میزبانی میکند که در ۵ بازی اخیر خانگی به هیچ تیمی نباخته و تیمهای میهمان برای پیروزی در یزد کار سختی را پیش روی خود دارند.
در جدول ردهبندی چادرملو با ۵ تساوی و سه پیروزی ۱۴ امتیازی و سوم است و آلومینیوم با ۴ پیروزی و یک تساوی ۱۳ امتیازی و در رده سوم جدول ردهبندی قرار دارد.