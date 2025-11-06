آرایشگاههای غیر بهداشتی را به ۱۹۰ اطلاع دهید
شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا موارد غیربهداشتی در آرایشگاهها میتوانند موضوع را از طریق شماره ۱۹۰ به سامانه وزارت بهداشت اطلاع دهند تا در اسرع وقت پیگیری شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز، با اشاره به لزوم رعایت اصول بهداشتی در آرایشگاهها، تأکید کرد: رعایت نکردن نکات بهداشتی در آرایشگاه میتواند زمینهساز بروز بیماریهای پوستی، عفونی و حتی غیرواگیر شود.
معصومه جودکی با تأکید بر اهمیت نظارت بر اماکن عمومی از جمله آرایشگاهها گفت: آرایشگاهها از جمله اماکنی هستند که به دلیل مراجعه زیاد افراد و تماس مستقیم ابزار و وسایل با پوست و موی مشتریان، در صورت رعایت نکردن اصول بهداشتی میتوانند به کانونی برای انتقال بیماریهای پوستی، عفونی و سایر بیماریهای غیرواگیر تبدیل شوند.
وی با اشاره به مهمترین اصول بهداشتی در آرایشگاهها افزود: رعایت نظافت مستمر محیط، تهویه مناسب، استفاده از ابزار سالم و ضدعفونیشده پس از هر بار مصرف از جمله موارد ضروری است. همچنین تمام کارکنان باید دارای کارت بهداشت معتبر و گواهینامه بهداشت عمومی باشند و از انجام هرگونه اقدامات پزشکی مانند تزریق ژل، بوتاکس و فشیال خودداری کنند.
معاون بهداشت استان البرز ادامه داد: استفاده از مواد آرایشی و رنگهای دارای مجوز بهداشتی، پرهیز از استفاده مشترک لوازم آرایشی و ابزار شخصی، و نگهداری صحیح وسایل نوکتیز در سیفتی باکس از دیگر مواردی است که باید به دقت رعایت شود.
جودکی با بیان اینکه در شش ماه گذشته بیش از ۱۴ هزار بازدید از آرایشگاههای زنانه و مردانه استان انجام شده است، گفت:همشهریان گرامی در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا موارد غیربهداشتی در آرایشگاهها میتوانند موضوع را از طریق شماره ۱۹۰ به سامانه وزارت بهداشت اطلاع دهند تا در اسرع وقت پیگیری شود.