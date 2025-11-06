پخش زنده
جایزه ملی شهر هوشمند ایران بعد از پایان نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند، وارد فاز اجرایی می شود. این جایزه با هدف ایجاد رقابت سالم میان شهرها، تشویق به اجرای پروژههای مؤثر هوشمندسازی و معرفی شهرهای برتر کشور اهدا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پنل تخصصی «ارزیابی و رتبهبندی شهرهای هوشمند ایران» در ششمین نمایشگاه شهر هوشمند و هوش مصنوعی ایران با حضور جمعی از مدیران، سیاستگذاران و متخصصان برجسته حوزه شهر و دولت هوشمند برگزار شد.
در این نشست که امین قریبی (مدیر پنل)، رئیس کمیسیون شهر هوشمند سازمان نظام صنفی رایانهای، محمد حسنزاده، رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و دبیر علمی کنفرانس شهر هوشمند و هوش مصنوعی ایران، حمیدرضا احمدیان، رئیس امور هوش مصنوعی و توسعه دولت هوشمند، سازمان اداری و استخدامی کشور، سید محمدحسین شجاعی، معاون پژوهشی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، امیر شجاعان، رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی وزارت کشور، نصراله جهانگرد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور داشتند، به ضرورت ایجاد نظام ارزیابی و رتبهبندی شهرهای کشور و طراحی مدل تعالی تحول هوشمند تاکید شد.
محمد حسن زاده دبیر علمی کنفرانس شهر هوشمند و هوش مصنوعی ایران با تبیین رویکردهای مربوط به شهر هوشمند در سطح جهانی و انواع استانداردها و دستورالعملهای موجود، درباره رتبه بندی شهر هوشمند ایران توضیحاتی ارائه کرد. در ادامه نشست، نصراله جهانگرد، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات نیز و وحید حیدریان، مدیر مرکز کنترل ترافیک و نظارت تصویری شهرداری اصفهان دیدگاههای خود را درباره رویکردهای ملی در توسعه شهرهای هوشمند و لزوم پایش شاخصهای پیشرفت مطرح کردند.
در این پنل تأکید شد که گام نخست در مسیر توسعه شهرهای هوشمند، شناخت وضعیت موجود شهرها و ارزیابی میزان بلوغ هوشمندی آنها است. بدون داشتن تصویری شفاف از نقاط قوت، ضعف، پتانسیلها و چالشهای هر شهر، طراحی مدل توسعه و برنامهریزی برای تحول هوشمند، بهصورت مؤثر و هدفمند امکانپذیر نخواهد بود.
اعطای جایزه شهر هوشمند برای تشویق اجرای پروژههای هوشمندسازی در شهرها
امین قریبی، مدیر پنل، با اشاره به تجربه کشورهای پیشرو در این حوزه اظهار داشت: ارزیابی و رتبهبندی شهرهای هوشمند، صرفاً یک ابزار مقایسهای نیست، بلکه نقشه راهی برای شناسایی وضعیت فعلی و هدایت شهرها به سمت تعالی، نوآوری و توسعه پایدار است.
در این راستا، تشکل تخصصی با همکاری وزارت کشور، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری و با حمایت دستگاههای ذیربط در حال تأسیس است و مقرر شد جایزه ملی شهر هوشمند ایران بعد از پایان نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند، وارد فاز اجرایی شود. این جایزه با هدف ایجاد رقابت سالم میان شهرها، تشویق به اجرای پروژههای مؤثر هوشمندسازی و معرفی شهرهای برتر کشور اهدا خواهد شد. همچنین بر اساس مصوبات اولیه، مبنای اصلی ارزیابیها شاخصهای سازمان جهانی استاندارد (ISO) در حوزه شهر هوشمند خواهد بود. در مراحل بعد، ارزیابیها مطابق با چارچوبهای بینالمللی دیگر از جمله U۴SSC و همچنین شاخصهای بومیسازیشده ملی انجام میشود تا از چند رویکرد مکمل برای تحلیل و سنجش استفاده شود.
این رویکرد چندلایه، امکان ارزیابی متوازن و دقیق شهرها را از منظر زیرساخت، خدمات، پایداری، حکمرانی و نوآوری فراهم میکند و میتواند مبنای طراحی مدل تعالی و توسعه شهرهای هوشمند کشور قرار گیرد و در بعد بینالملل نیز امکان مقایسه شهرهای ایران با شهرهای دنیا فراهم شود.
همچنین در این نشست نکات مشترکی از جمله توجه به تجربیات جهانی در رتبه بندی شهرهای هوشمند در ایران- واقع گرایی در تحلیل دادههای رتبه بندی، تسهیل فرایند گردآوری و بازنمایی دادهها، ایجاد ارتباط نهادی بین سازمانهای ذینفع، ایجاد ارتباط نهادی بین رتبه شهرها و پشتیبانیهای دولتی، ایجاد مشارکت بخش غیر دولتی، استفاده از قابلیتهای قانون جهش تولید دانش بنیان برای توسعه شهرهای هوشمند؛ مورد تاکید قرار گرفت.
در پایان نشست، حاضران بر لزوم اجراییشدن ارزیابی و رتبهبندی شهرهای هوشمند ایران، هماهنگی میان دستگاهها و نهادهای پژوهشی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان در اجرای این طرح تأکید کردند.