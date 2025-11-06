به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسعود پزشکیان در نشست صمیمی با فعالان فرهنگی و اجتماعی استان کردستان با بیان این مطلب افزود: تلاش براین است تا با تفویض اختیار به استانداران با تکیه بر ظرفیت بومی مسیر نوآوری و پیشرفت را هموار کند.

وی وظیفه دولت را رفع موانع و ایجاد بستر برای توسعه استان‌ها دانست و گفت: باید با استفاده از ظرفیت نخبگان زمینه بروز ایده‌های نو و ابتکارات را فراهم کرد.

در حال تکمیل....