مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد از افزایش قابل توجه تولید آب به میزان ۳۱۲ لیتر در ثانیه خبر داد که می‌تواند آب مورد نیاز ۱۳۵ هزار نفر را تأمین کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رضا رضایی در تشریح اقدامات انجام شده برای افزایش تولید و بهینه‌سازی منابع آب، اظهار داشت: با شناسایی و رفع سه مورد حادثه بزرگ در خطوط انتقال، موفق شدیم ۶۴ لیتر در ثانیه به آب وارد شده به مخازن اضافه کنیم.

وی افزود: با بهسازی چشمه‌های آبشار، آب‌دهی آنها از ۳۲ لیتر در ثانیه به ۱۴۷ لیتر در ثانیه افزایش یافت.

مدیرعامل آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بهسازی چشمه‌های آب نهر نیز منجر به افزایش آب‌دهی از ۱۲ لیتر به ۵۰ لیتر در ثانیه شد. در مجموع، بیش از ۲۱۰ لیتر در ثانیه به آب شهر یاسوج افزوده شد.

تعویض ۴۷ دستگاه الکتروپمپ

وی با اشاره به تعویض ۴۷ دستگاه الکتروپمپ و بهسازی ۱۲ حلقه چاه و ۱۲ دهنه چشمه، تصریح کرد: مجموع اقدامات انجام شده در بخش تولید و بهره‌وری، منجر به افزایش ۳۱۲ لیتر در ثانیه‌ای تولید آب شد که قادر به تأمین آب حدود ۱۳۵ هزار نفر است.

رضایی در ادامه به موضوع پرت بالای آب اشاره و اظهار داشت: متأسفانه بر اساس آمار، پرت آب در استان ۵۶ درصد و یکی از بالاترین رقم‌ها در کشور است. اما این عدد به دلیل نبود دستگاه‌های اندازه‌گیری دقیق و کنتور‌های فرسوده که برخی بیش از ۲۳ سال عمر دارند، قابل قبول نیست برنامه ما برای نیمه دوم سال، تعویض انبوه کنتور‌ها است.

وی از شناسایی ۸۳۰۰ انشعاب غیرمجاز در شش ماهه اول سال خبر داد و افزود: این انشعابات نیز در حجم تولید آب محاسبه می‌شوند.

اصلاح ۱۱۹ کیلومتر شبکه توزیع آب

مدیرعامل آبفای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات گسترده در حوزه توسعه شبکه، گفت: در شش ماهه اول سال جاری، ۱۱۹ کیلومتر اصلاح و توسعه شبکه توزیع و ۲۴ کیلومتر خط انتقال انجام گرفت و در مجموع ۱۴۳ کیلومتر انجام شده است. این در حالی است که در کل سال ۱۴۰۲، تنها ۶۲ کیلومتر کار شده بود.

وی با هشدار درباره کمبود مخازن ذخیره آب، تصریح کرد: برای ۹۴ هزار مشترک در شهر یاسوج و روستا‌های اقماری، باید ۹۴ هزار متر مکعب مخزن داشته باشیم، در حالی که در بهمن‌ماه تنها ۳۲ هزار متر مکعب مخزن داشتیم.