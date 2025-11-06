مستند‌های «او یک مادر» و «ال اکو»، از شبکه مستند و مجموعه تاریخی «مهمان‌کُشی»، از شبکه تماشا، پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «او یک مادر»، با گفت‌و‌گو با دکتر فهیمه قطبی‌زاده، بر اهمیت مراقبت‌های پیش و حین بارداری برای سلامت مادر و جنین تأکید می‌کند.

این مستند به تهیه کنندگی عبدالله روا وکارگردانی یاسر فریادرس، امروز ساعت ۱۸ از شبکه مستند پخش و روزبعد ساعت ۱۳:۳۰، بازپخش می‌شود.

فیلم مستند «ال اکو»، به کارگردانی تاتیانا هوئِزو محصول کشور مکزیک، شنبه ۱۷ آبان ساعت ۲۱، از شبکه مستند پخش می‌شود.

این مستندزندگی خانواده‌ای را در روستایی دور افتاده در کشور مکزیک به تصویر می‌کشد. مستند «ال اکو»، موفق به کسب جایزه از جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم برلین شده است.

مجموعه تاریخی «مهمان‌کُشی»، از شبکه تماشا پخش می‌شود.

مجموعه تلویزیونی «مهمان‌کُشی»، به تهیه‌کنندگی کامبیز دارابی، کارگردانی احمد کاوری و نویسندگی محمدمهدی فیاضی‌کیا، از امروز ساعت ۱۷، پخشمی شود.

این مجموعه۳۰ قسمتی به عنوان یکی از طرح‌های رده الف گروه تولیدات تاریخی سیمافیلم ساخته شده است و به روایت زندگی مسلم‌بن‌عقیل، از یاران باوفای امام حسین (ع)، می‌پردازد.

در این مجموعه، بهراد محمدی در نقش حضرت مسلم ایفای نقش کرده و حسام منظور در نقش عبیدالله بن زیاد، لیلا اوتادی در نقش هند، مریم مومن در نقش رقیه همسر مسلم، پژمان بازغی در نقش یزید و بهرام ابراهیمی در نقش معاویه حضور دارند. همچنین امیررضا دلاوری و علی دهکردی از دیگر بازیگران این اثر تاریخی هستند.

مجموعه «مهمان‌کُشی»، با هدف بازآفرینی یکی از مقاطع مهم تاریخ اسلام و با بهره‌گیری از طراحی صحنه و لباس فاخر تولید شده است.