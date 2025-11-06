یک واحد تولیدی ذوب آهن در شاهرود که فعالیت آن به دلایل فنی و مالی یک سال متوقف شده بود ، به چرخه تولید بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این واحد تولیدی ذوب آهن با مشارکت سرمایه گذار جدید دوباره راه اندازی شده است.

احمد جوانشیر مدیرعامل کارخانه ذوب آهن شاهرود گفت: این کارخانه ظرفیت تولید ماهانه ۵ هزار تن شمش بیلت را دارد و با اجرای طرح توسعه این ظرفیت به ۱۰ هزار تن افزایش می‌یابد.

به گفته جوانشیر تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی‌های این کارخانه به اشخاص و دولت پرداخت شده است.

جوانشیر افزود: هم اکنون ۱۲۰ نیرو در دو نوبت مشغول فعالیت هستند که با هفته آینده این تعداد به ۲۰۰ نیروی گذشته در ۳ نوبت خواهد رسید.