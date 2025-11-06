با پیگیری صداوسیما، حقوق معوقه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شهرداری ایلام پرداخت شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ در پی گلایه کارگران شهرداری ایلام به تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا و پیگیری خبر صدا وسیما دربخش خبری ۲۲ شب گذشته، امروز «افشین مظفری» شهردار ایلام گفت: این مطالبات پرداخت شده است.

وی افزود: این اقدام با برنامه‌ریزی دقیق و اهتمام ویژه مجموعه مالی شهرداری و در جهت ایجاد آرامش خاطر کارکنان و افزایش بهره‌وری در ارائه خدمات شهری صورت پذیرفت.

مظفری با اشاره به اینکه پرداخت به‌موقع حقوق نیرو‌های خدوم خود را از اولویت‌های اصلی مجموعه می‌داند بیان کرد: تلاش دارد با مدیریت صحیح منابع روند پرداخت‌ها در ماه‌های آینده منظم و به موقع پرداخت شود.