حقوق معوق کارکنان شهرداری ایلام پرداخت شد
با پیگیری صداوسیما، حقوق معوقه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شهرداری ایلام پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ در پی گلایه کارگران شهرداری ایلام به تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا و پیگیری خبر صدا وسیما دربخش خبری ۲۲ شب گذشته، امروز «افشین مظفری» شهردار ایلام گفت: این مطالبات پرداخت شده است.
وی افزود: این اقدام با برنامهریزی دقیق و اهتمام ویژه مجموعه مالی شهرداری و در جهت ایجاد آرامش خاطر کارکنان و افزایش بهرهوری در ارائه خدمات شهری صورت پذیرفت.
مظفری با اشاره به اینکه پرداخت بهموقع حقوق نیروهای خدوم خود را از اولویتهای اصلی مجموعه میداند بیان کرد: تلاش دارد با مدیریت صحیح منابع روند پرداختها در ماههای آینده منظم و به موقع پرداخت شود.