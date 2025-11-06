پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد: با توجه به ظرفیت بالای علمی و استقبال چشمگیر مردم، مرکز پیام نور بافق بهزودی میزبان سه رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدوی نژاد در مراسم معرفی رئیس جدید دانشگاه پیام نور بافق با اشاره به ظرفیتهای قابلتوجه شهرستان بهویژه در حوزه معدن و سنگآهن گفت: توسعه رشتهها در این مرکز در راستای پاسخگویی به نیازهای محلی و ایجاد فرصتهای تحصیلی برای جوانان منطقه در دستور کار قرار گرفته است.
وی حمایتهای مردمی و استقبال بالای داوطلبان را از عوامل مهم گسترش تحصیلات تکمیلی در بافق دانست و افزود: در مرحله نخست، سه رشته «حقوق»، «مدیریت» و «روانشناسی» در مقطع کارشناسی ارشد راهاندازی میشود.
رئیس دانشگاه پیامنور استان همچنین از آمادگی زیرساختهای آموزشی و حضور اعضای هیئت علمی متخصص در این رشتهها خبر داد و تصریح کرد: شرایط لازم برای آغاز فعالیت آموزشی این رشتهها در مرکز بافق فراهم شده است.
مهدوینژاد درباره وضعیت کلی دانشگاه پیامنور در استان یزد اظهار داشت: هماکنون بیش از ۸ هزار دانشجو در مراکز مختلف پیامنور استان مشغول به تحصیل هستند و جذب دانشجو در سال ۱۴۰۴ نسبت به میانگین کشوری رشد قابل توجهی داشته است.
وی تأکید کرد: مرکز بافق در میان مراکز دهگانه پیامنور استان، بالاترین میزان جذب دانشجو را به خود اختصاص داده است.
رئیس دانشگاه پیامنور یزد خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه حدود ۴۰ درصد از داوطلبان کنکور اقدام به انتخاب رشته نکردند، جذب دانشجو در این دانشگاه در استان یزد با رشد ۶ تا ۷ درصدی همراه بوده است.
وی افزود: تاکنون ۷۳ درصد از پذیرفتهشدگان در مراکز پیامنور استان ثبتنام خود را نهایی کردهاند که این میزان نسبت به سال گذشته افزایش قابلتوجهی داشته است.
فرماندار بافق هم گفت: توسعه رشتههای متنوع دانشگاهی در شهرستانها ضروری است تا هر منطقه بتواند در برخی زمینهها به عنوان مرکز تخصصی شناخته شود.
فلاح بیان کرد: شهرستان بافق با توجه به صنعتی بودن، با چالشهای اجتماعی و فرهنگی خاصی روبهرو است که دانشگاه میتواند با تربیت نیروهای آگاه و متخصص در حل این مسائل نقش مؤثری ایفا کند.
در این مراسم از خدمات مریم روزبهی، رئیس پیشین دانشگاه پیامنور بافق تقدیر بهعمل آمد و عفت اکرمیمقدم بهعنوان رئیس جدید دانشگاه پیامنور بافق معرفی شد.