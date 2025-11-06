آغاز عملیات ساخت مدرسه ششکلاسه در روستای دهشک قائنات
کلنگ احداث مدرسه ششکلاسه در روستای دهشک قائنات به زمین زده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، این طرح با هدف توسعه فضاهای آموزشی و رفع کمبود مدارس در مناطق روستایی اجرا میشود و پس از بهرهبرداری، زمینه تحصیل دانشآموزان در محیطی استاندارد و ایمن را فراهم خواهد کرد.
منصور مجاوری معاون سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، با اشاره به اهمیت ارتقای زیرساختهای آموزشی در مناطق کمتر برخوردار گفت: یکی از اولویتهای اصلی سازمان، تکمیل و توسعه فضاهای آموزشی در مناطق روستایی و محروم است تا عدالت آموزشی به معنای واقعی تحقق یابد.
وی در خصوص اختصاص مرحله بعدی این طرح به احداث مجتمع آموزشی افزود: تلاش میشود با تأمین اعتبارات لازم، این مجتمع در آینده نزدیک در روستای دهشک احداث شود تا امکانات آموزشی این منطقه تکمیل شود.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی هم گفت: این مدرسه در زمینی به مساحت ۴هزار متر مربع با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان و زیربنای ۷۰۰ متر مربع و از محل نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم احداث خواهد شد.
مرتضوی ضمن قدردانی از حمایتهای سازمان نوسازی مدارس کشور، بر لزوم تسریع در اجرای پروژه و همکاری دستگاههای اجرایی برای بهرهبرداری هرچه سریعتر از این طرح تأکید کرد.