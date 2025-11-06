فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به کشف ۷۵۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان گفت: ۲۳ قاچاقچی و ۱۰۵ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار محمدرضا هاشمی فر از اجرای موفق مرحله بیست و دوم طرح «آرامش در شهر» با رویکرد جمع‌آوری معتادان متجاهر و مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر خبر داد و گفت: در این طرح ۲۳ قاچاقچی و ۱۰۵ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و ۷۵۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده است.

وی افزود: همزمان با اجرای این مرحله از طرح، ۳۲۹ معتاد متجاهر نیز در شهر‌های مختلف جمع‌آوری و برای بازپروری و درمان به مراکز ترک اعتیاد استان تحویل داده شدند.

سردار هاشمی فر بر برخورد قاطعانه با سوداگران مرگ و پاک‌سازی مناطق آلوده تأکید کرد و گفت: با اشراف اطلاعاتی پلیس و تداوم مشارکت شهروندان شاهد کاهش محسوس جرائم مرتبط با مواد مخدر در استان خواهیم بود.