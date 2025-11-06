پخش زنده
گردهمایی استادان حوزه علمیه قم با موضوع حوزه پیشرو و سرآمد با حضور جمعی از علما و استادان حوزه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ آیتالله عبدالله جوادی آملی در این مراسم، رسالت اصلی حوزه و دانشگاه را شناخت جهل و جهلزدایی در جامعه دانست و گفت: حوزه موظف است علاوه بر تربیت عالمان دینی، به شناخت جاهلیت زمان و زدودن آن از فضای فکری و فرهنگی جامعه بپردازد.
وی افزود: درس خواندن به تنهایی کافی نیست؛ عالم باید عاقل، جاهلیتشناس و جاهلیتزدا باشد؛ نهجالبلاغه باید همواره در ذهن و عمل استادان و حوزویان حضور داشته باشد.
آیتالله جوادی آملی تأکید کرد: شناخت نظام امامت و تبیین صحیح آن نیز از دیگر وظایف مهم حوزه علمیه است.