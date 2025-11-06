معاون توسعه ورزش بانوان ایران با حضور در نشست وزرای ورزش و مقامات ارشد ورزشی کشور‌های عضو گفتگوی همکاری آسیا (ACD)، پیشنهاد تشکیل کارگروه مشارکت میان کشور‌های عضو را با هدف تحقق توسعه و تحقق آرمان ورزش در قاره کهن مطرح کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین نشست وزرای ورزش و مقامات ارشد ورزشی کشور‌های عضو گفتگوی همکاری آسیا (ACD) با عنوان «از سنت تا مدرنیته: آینده ورزش در کشور‌های ACD» روز گذشته (چهارشنبه ۱۴ ابان ۱۴۰۴) به میزبانی روسیه و در شهر سامارا برگزار شد.

پایه و اساس برگزاری این نشست با هدف تحکیم همکاری‌های ورزشی بین کشور‌های عضو ACD انجام شده است که انتظار می‌رود، نقشه راه آینده ورزش در قاره آسیا باشد.

تبادل تجربیات در حوزه مدیریت ورزشی، استفاده از فناوری‌های نوین در ورزش، توسعه ورزش همگانی و قهرمانی، و همچنین تقویت مبارزه با تحریم‌های ورزشی از جمله موضوعات مهمی بود که در جلسه مطرح شد و اعضای حاضر در خصوص آن با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در آغاز این مراسم، وزیر ورزش روسیه با تشکر از شرکت نمایندگان کشور‌های عضو، بر اهمیت همکاری‌های ورزشی چندجانبه در سطح آسیا و نقش آن در تقویت صلح، دوستی و توسعه پایدار تأکید کرد.

در ادامه ناصر المطیری، دبیرکل مجمع گفتگوی همکاری آسیا (ACD) نیز به ایراد سخن پرداخت و ضرورت تقویت همبستگی و همکاری‌های ورزشی بین کشور‌های آسیایی برای دستیابی به اهداف مشترک و توسعه ورزش قار‌ها را مهم شمرد.

فریبا محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان نیز به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران یکی از شرکت کنندگان در این جلسه بود که دقایقی برای حاضرین سخنرانی کرد. محور اصلی سخنرانی محمدیان در این جلسه به بحث رویکرد‌های تبعیض آمیز در ورزش دنیا و جدایی ورزش از سیاست اختصاص داست.

وی در این باره پیشنهاد تشکیل کارگروه همکاری‌های ورزشی (ACD) را ارائه داد تا با گام‌هایی مشترک، ورزش آسیا بیشتر و بتواند به تحقق آرمان‌های خود نزدیک شود.

متن سخنرانی معاونت توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان به این شرح است:

جناب آقای میخائیل دیگتیاری اوف وزیر محترم ورزش فدراسیون روسیه

دکتر المطیری دبیرکل محترم مجمع گفتگوی همکاری آسیا

وزرا و روسای محترم هیات‌ها

خانم‌ها و آقایان.

نخست، مراتب قدردانی عمیق خود را از دولت فدراسیون روسیه و به ویژه وزارت ورزش این کشور برای میزبانی شایسته اولین نشست ورزشی گفتگوی همکاری آسیا در شهر زیبای سامارا، و همچنین از دبیرخانه‌ای سی دی برای همکاری در برگزاری این رویداد مهم ابراز می‌دارم.

مایه‌ی خرسندی و افتخار است که امروز به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در جمعی حاضر هستم که ورزش را فراتر از میدان رقابت می‌بیند و آن را فرصتی ارزشمند برای تعامل فرهنگی، ترویج صلح و تقویت اعتماد متقابل میان ملت‌ها می‌داند.

قاره‌ی کهن و پهناور آسیا، زادگاه تمدن‌های باشکوه و خاستگاه فرهنگ‌های گوناگون، همواره کانون پرورش ورزش‌های اصیل و سرشار از معنا بوده است. از هنر‌های رزمی شرق آسیا تا کشتی‌های پهلوانی در غرب آن، از آیین یوگا در جنوب آسیا تا بازی‌های بومی مردمان شمال آن، ورزش همواره جلوه‌ای از هویت فرهنگی، اخلاقی و روح جمعی ملت‌های آسیایی بوده و جایگاهی والا در تاریخ این قاره داشته است.

در جهان امروز، که تکنولوژی و نوآوری با شتابی بی‌سابقه در حال تحول است، مسئولیت ما ایجاد تعادلی هوشمندانه میان سنت‌های ریشه‌دار و فرصت‌های نوین علمی است.

متأسفانه، در سال‌های اخیر شاهد استاندارد‌های دوگانه و رویکرد‌های تبعیض‌آمیز در برخی از رویداد‌های ورزشی بوده‌ایم که با روح واقعی ورزش و ارزش‌های المپیکی در تضاد هستند.

ورزش باید از سیاست فاصله گیرد و تمامی ملت‌ها فرصت برابر برای رقابت داشته باشند.

پدیده تحریم‌های ورزشی، که به دلایل سیاسی بر ورزشکاران تحمیل می‌شود، آسیبی جدی به پیکره‌ی ورزش جهانی وارد می‌کند.

این تحریم‌ها، در ظاهر متوجه نهاد‌ها هستند، اما در واقع زندگی، تلاش و آرزو‌های ورزشکاران جوان و حرفه‌ای را هدف قرار می‌دهند.

تحریم ورزشی، تحریم امید است و روح گفت‌و‌گو، همکاری و همدلی میان ملت‌ها را تضعیف می‌کند.

اکنون که فصل تازه‌ای از همکاری ورزشی آسیایی آغاز شده است، می‌بایست از ورزش که پدیده و ظرفیت بزرگ اجتماعی محسوب می‌شود، نه به‌عنوان ابزار فشار یا تبعیض، بلکه به عنوان پیام‌آور صلح، دوستی، حفظ کرامت انسانی، مبارزه با ویرانگری و آپارتاید ورزشی بهره برد.

جمهوری اسلامی ایران بطور کامل آمادگی خود را برای انتقال تجربیات ورزشی به کشور‌های عضو (ACD) و میزبانی از کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی در ایران اعلام می‌دارد.

بر این اساس، پیشنهاد می‌شود کارگروه همکاری‌های ورزشی (ACD) در دستور کار قرار گیرد تا با گام‌هایی مشترک، هم به تحقق آرمان «آسیا برای آسیایی‌ها» نزدیک شویم و هم الگویی الهام‌بخش برای جهان ارائه دهیم؛ قاره‌ای که تلفیق فرهنگ غنی، ارزش‌های اخلاقی و نوآوری ورزشی آن می‌تواند سرمشقی برای تمامی ملت‌ها باشد.

در پایان هیات جمهوری اسلامی ایران حمایت خود را از «بیانیه سامارا» که موجب انسجام، توسعه پایدار و صلح در آسیا می‌شود، اعلام می‌دارد.