اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر فوتبال بانوان ایران مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر فوتبال بانوان به شرح زیر است:
*یکشنبه ۱۸ آبان
سنگین ماشین ایستا البرز – گل گهر سیرجان
فاطمه نصیری – ریحانه شیرازی – صفیه خلیلی – سلاله جوادی
ناظر: معصومه شکوری
نماینده کردستان (یاسام) – پالایش گاز ایلام
الهه سینکایی – سحر ورمرزیاری – ژیلا محرمی – زهره اسکندری
ناظر: زینب منادیان زاده
آوا تهران – پرسپولیس
مائده جعفری – حدیثه مهدوی – ژاله طوفان پور – فاطمه اسکندرزاده
ناظر: انسیه خباز مافی نژاد
فرا ایستاتیس کران – سپاهان
زهرا رئیسی – فاطمه صالح آبادی – عاطفه محمدی – راحیل افشاریان
ناظر: سلطنت نوروزی
خاتون بم – ملوان بندرانزلی
سحر بی باک -نیلوفر محمدخانی – الهام آذرگشسب – راحله پشابادی
ناظر: علیرضا کهوری