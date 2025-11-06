پخش زنده
امروز: -
دیدار زنده فوتسال ایران و افغانستان، مسابقه فوتبال ملوان و شمس آذر، فوتبال رنجرز و رم و والیبال دو تیم ملوان بندرانزلی و شمس آذر قزوین، امروز از شبکه ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در چارچوب بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، امروز دومین دیدار مرحله گروهی تیم ملی فوتسال کشورمان را با افغانستان پوشش خواهد داد.
این دیدار از ساعت ۱۴، با گزارشگری رضا جعفری و به صورت زنده پخش میشود.
تیم ملی فوتسال ایران در اولین بازی خود به مصاف مراکش رفت و این بازی با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.
تیمهای افغانستان، ایران، مراکش و تاجیکستان در گروه B این رقابتها با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به میزبانی عربستان از ۱۶ تا ۳۰ آبان در شهر ریاض برگزار میشود.
شبکه ورزش تقابل دو تیم ملوان بندر انزلی و شمس آذر قزوین را امروز به صورت زنده پوشش میدهد.
در چارچوب هفته دهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور جام خلیج فارس، دو تیم ملوان بندرانزلی و شمس آذر قزوین از ساعت ۱۶:۳۰، در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندرانزلی به مصاف هم میروند.
این دیدار با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش میشود.
شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز دومین دیدار مرحله گروهی تیم ملی والیبال مردان کشورمان را با قطر به صورت مستقیم پوشش خواهد داد.
در دومین دیدار از مرحله گروهی مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، از ساعت ۱۹:۳۰ تقابل تیم ملی والیبال مردان ایران و قطر را با گزارشگری طه عالی و به صورت زنده پخش میکند.
تیم ملی والیبال کشورمان در نخستین دیدارش مقابل بحرین به پیروزی دست یافت.
مسابقات والیبال همبستگی کشورهای اسلامی از چهارشنبه ۱۴ آبان و دو روز زودتر از مراسم افتتاحیه رسمی بازیها آغاز شده و به مدت ۹ روز تا پنجشنبه ۲۲ آبان با برگزاری ۱۷ دیدار پیگیری خواهد شد.
تیم ملی والیبال مردان ایران با چهار عنوان قهرمانی، پرافتخارترین تیم شرکت کننده در رقابتهای والیبال مردان مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی است.
از ساعت ۲۳:۳۰ امشب و در حساسترین بازی هفته چهارم لیگ اروپا ۲۶_۲۰۲۵، شبکه ورزش دیدار دو تیم رنجرز و رم را با گزارشگری علیرضا دهقانی به صورت مستقیم پوشش خواهد داد.
رنجرز در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۲۰ گل خورده و ۱۱ گل به ثمر رسانده است.
رم در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۸ گل خورده و ۱۱ گل به ثمر رسانده است.