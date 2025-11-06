شهردار منطقه ۱۱ تهران از رفع مهر و موم مجتمع تجاری آلومینیوم و شانزلیزه خبر داد و گفت: این اقدام پس از ارائه تعهد کتبی مالکان مبنی بر رفع نواقص ایمنی در بازه زمانی تعیین‌شده و با هدف حفظ ایمنی شهروندان و تداوم فعالیت‌های اقتصادی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شهردار منطقه ۱۱، گفت: در پی بررسی‌های انجام‌شده توسط کارشناسان ایمنی و پس از جلسات هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط، مقرر شد فعالیت این دو مرکز تجاری با نظارت شهرداری و دستگاه‌های مسئول از سر گرفته شود.

مهدی کاظمی قمی افزود: شهرداری منطقه ۱۱ به‌صورت مستمر بر اجرای اقدامات ایمنی و اصلاحی نظارت خواهد کرد و در صورت پایبندنبودن مالکان به تعهدات خود، اقدامات قانونی لازم از جمله مهر و موم مجدد واحد‌های متخلف در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اهمیت ایمنی اماکن عمومی، افزود: هدف اصلی مدیریت شهری از این اقدامات، حفظ جان و مال شهروندان و ارتقای سطح ایمنی فضا‌های عمومی است. همکاری مالکان، کسبه و دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در تحقق این هدف دارد.

شهردار منطقه ۱۱ اظهار امیدواری کرد: با تداوم تعامل سازنده میان شهرداری، اصناف و مالکان، شاهد افزایش ایمنی و پویایی فعالیت‌های اقتصادی در محدوده مرکزی پایتخت باشیم.