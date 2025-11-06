پخش زنده
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه: علم باید آمیخته با اخلاق اسلامی باشد تا اثر واقعی خود را در جامعه داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ آیتالله محمد مهدی شبزندهدار دبیر در گردهمایی استادان حوزه، با تأکید بر لزوم توجه استادان حوزه به اهمیت اخلاق در کنار علم گفت: اگر در استاد، خداترسی برجسته باشد و رفتار و اخلاق او بیانگر انس با خدا و تقوا باشد، شاگردان به او نزدیکتر میشوند و تأثیرگذاری علمی و تربیتی وی نیز افزایش مییابد.
وی افزود: انتظار میرود استادان حوزه در کنار پرداختن به لطائف علمی، نوآوری و تدریس مبانی حوزوی، همت خود را بر تربیت شاگردانی ممتاز از نظر اخلاقی و معنوی متمرکز کنند؛ شاگردانی که تقوا و خداترسی در آنان نهادینه شده باشد.
آیتالله شبزندهدار با اشاره به سیره امام راحل و علمای بزرگ صدر اسلام خاطرنشان کرد: رمز اثرگذاری و ماندگاری سخن و رفتار آنان در پایبندی به اصول اخلاق اسلامی و رعایت ادب و احترام نهفته است.
در پایان این مراسم، از ۱۵ نفر از اساتید ایثارگر، پیشکسوت و منتخب مدارج علمی با اهدا لوح تقدیر و جوایز معنوی، تجلیل شد.