پخش زنده
امروز: -
مدیر توزیع برق شوشتر از کشف و ضبط ۶۴ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی حاجی پور از جمع آوری تعداد ۶۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک کارگاه صنعتی واقع در این شهرستان خبر داد و گفت: با تلاش دفتر حراست برق شوشتر و بازرسیهای انجام شده، استفاده این محل از ماینر غیر مجاز تایید و پس از اخذ حکم قضایی عملیات جمع آوری این دستگاهها با حضورعوامل نیروی انتظامی (کلانتری ۱۱) انجام شد.
حاجی پور افزود: در این کارگاه صنعتی تعداد ۶۴ دستگاه ماینر غیر مجاز کشف و ضبط و دستگاهها و دیگر مستندات جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
مدیریت توزیع برق شهرستان شوشتر در پایان تاکید داشت: استفاده از این دستگاهها آسیب به شبکه همگانی و همچنین وسایل برقی رسانده و موحب قطعی برق منطقه خواهد شد.
شهروندان گرامی در صورت مشاهده هرگونه استفاده از دستگاههای غیر مجاز ماینر را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و با حفظ محرمانگی هویت آنها، اطلاعات خود را در سایت www.tavanir.org.ir ثبت کنند و از پاداش یک میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان بهرهمند شوند.