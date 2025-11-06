به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی حاجی پور از جمع آوری تعداد ۶۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک کارگاه صنعتی واقع در این شهرستان خبر داد و گفت: با تلاش دفتر حراست برق شوشتر و بازرسی‌های انجام شده، استفاده این محل از ماینر غیر مجاز تایید و پس از اخذ حکم قضایی عملیات جمع آوری این دستگاه‌ها با حضورعوامل نیروی انتظامی (کلانتری ۱۱) انجام شد.

حاجی پور افزود: در این کارگاه صنعتی تعداد ۶۴ دستگاه ماینر غیر مجاز کشف و ضبط و دستگاه‌ها و دیگر مستندات جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

مدیریت توزیع برق شهرستان شوشتر در پایان تاکید داشت: استفاده از این دستگاه‌ها آسیب به شبکه همگانی و همچنین وسایل برقی رسانده و موحب قطعی برق منطقه خواهد شد.

شهروندان گرامی در صورت مشاهده هرگونه استفاده از دستگاه‌های غیر مجاز ماینر را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و با حفظ محرمانگی هویت آنها، اطلاعات خود را در سایت www.tavanir.org.ir ثبت کنند و از پاداش یک میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند.