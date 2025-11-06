به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جواد رمضان‌نژاد رئیس ساترا در حکمی غلامرضا الماسی را به‌عنوان سرپرست معاونت پایش و نظارت محتوای ساترا منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

«جناب آقای غلامرضا الماسی نظر به مراتب تعهد شایستگی‌ها، دانش تخصصی و تجارب ارزنده مستمر مدیریتی، به موجب این حکم به‌عنوان سرپرست معاونت پایش و نظارت سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منصوب می‌شوید.

توجه دقیق به سیاست‌گذاری تولید محتوا در سکو‌ها با حمایت از گسترش محتوای بومی و متناسب با ذائقه خانواده ایرانی، بازنگری در فرایند‌های تصویب تا انتشار، روزآمدسازی ضوابط شیوه‌نامه و آیین‌نامه‌های مرتبط منطبق بر چشم‌انداز جدید ساترا در حمایت، هدایت و نظارت بر آثار با دقت نظر و حساسیت درباره رشد فرهنگی جامعه مخاطب از مهمترین ماموریت‌های جناب‌عالی است.

از زحمات و تلاش‌های خالصانه و مجاهدانه جناب آقای محمودی‌مهریزی در زمان تصدی این مسئولیت متشکرم».

الماسی دانش‌آموخته رشته نمایش و فلسفه هنر دانشگاه تهران است و پیش از این در سمت‌هایی همچون قائم‌مقام و سرپرست گروه فیلم و سریال مرکز سیما فیلم، مدیریت گروه فیلم و سریال شبکه سه، پنج و همچنین گروه سریال‌های تلویزیونی مرکز امور نمایشی سیما، مدیر نظارت و ارزیابی سیمای استان‌ها، عضو کمیته حمایت از صنعت سیما در اداره کل بازرگانی صدا و سیما، عضو شورای طرح و برنامه شبکه سلامت سیما، مدیر بررسی‌های ویژه اداره کل تحلیل و بررسی حوزه ریاست و مدیر گروه اجتماعی سیما فیلم فعالیت داشته است.

معاونت پایش و نظارت ساترا با هدف اجرای سیاست‌های محتوایی صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، رصد، پایش و نظارت بر عملکرد محتوایی ارائه‌دهندگان خدمات صوت و تصویر فراگیر، نظارت بر رده‌بندی سنی آثار شبکه نمایش خانگی و صدور پروانه انتشار محتوا به‌منظور ایجاد اطمینان از دسترسی کاربران به محتوای سالم و پاک فعالیت می‌کند.