چهار پروژه کلان اقتصادی و عمرانی استان کردستان به ارزش چهار هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان امروز با حضور رئیسجمهور بهصورت ویدئوکنفرانسی به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، دکتر مسعود پزشکیان در جریان سفر یکروزه خود به استان کردستان در نشست با فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران استان، پای صحبتها و مطالبات آنان نشست.
در ادامه این سفر، چهار پروژه کلان استان در حوزههای آبرسانی، کشاورزی و صنعت بهصورت ویدئوکنفرانسی با حضور رئیسجمهور و مقامات استانی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
پروژه توسعه دو هزار هکتار از اراضی پایاب سد گاران در شهرستان مریوان، با حجم سرمایهگذاری دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و با اشتغالزایی دو هزار نفر بهصورت مستقیم و ۱۰ هزار نفر بهصورت غیرمستقیم، یکی از مهمترین طرحهای افتتاحشده در این سفر بود.
این طرح با هدف تبدیل اراضی دیم به آبی اجرا شده و میتواند در رفع مشکلات زیستمحیطی حوزه دریاچه زریوار، افزایش تولیدات کشاورزی، جلوگیری از فرسایش خاک، ارتقای بهرهوری اراضی و ایجاد اشتغال پایدار نقش مؤثری ایفا کند.
پروژه آبرسانی به شهر دهگلان از سد قوچم نیز با سرمایهگذاری یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و با هدف رفع تنش آبی و تأمین آب شرب پایدار برای جمعیت ۷۰ هزار نفری این شهرستان افتتاح شد.
اجرای این طرح علاوه بر تقویت بخش کشاورزی و صنعت دهگلان و جلوگیری از افزایش فرونشست زمینهای دشت این شهرستان، زمینه اشتغال ۳۰ نفر بهصورت مستقیم و ۵۰۰ نفر بهصورت غیرمستقیم را فراهم کرده است.
پروژه گلخانه پنج هکتاری بوژانه طراوت طبیعت در شهرستان دیواندره نیز از دیگر طرحهای مهم افتتاحشده در این سفر بود.
این پروژه با حجم سرمایهگذاری ۲۵۰ میلیارد تومان و با هدف تولید گوجهفرنگی و انواع سبزیجات اجرا شده و برای ۶۰ نفر بهصورت مستقیم و ۱۰۰ نفر بهصورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
این گلخانه علاوه بر اشتغالزایی، میتواند در افزایش بهرهوری مصرف آب و خاک، تأمین نیاز بازار در فصول غیرزراعی، عرضه مستقیم محصولات به مصرفکنندگان، ارزآوری و توسعه کشتهای گلخانهای در منطقه مؤثر باشد.
همچنین شرکت پنجره آریا، تولیدکننده پروفیلهای UPVC، بهعنوان چهارمین پروژه افتتاحشده توسط رئیسجمهور معرفی شد.
این واحد صنعتی با سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیارد تومان، برای ۱۰۰ نفر بهصورت مستقیم و بیش از ۴۰۰ نفر بهصورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است. فعالیت این شرکت در افزایش صادرات استان، ارزآوری، کاهش هزینههای تولید در پروژههای ملی و جلوگیری از خروج ارز نقش بسزایی دارد.