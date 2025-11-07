شهر خبر، مطالبات شهروندان زنجانی را به گوش مسئولان می‌رساند. این قسمت پیگیری مشکلات بهره برداری تصفیه خانه پساب شهرک صنعتی آب بر طارم و مشکل آسفالت خیابان شهید میرزاجانی شریف آباد ابهر که توسط شهروندان برای خبرگزاری صدا وسیما ارسال شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شهر خبر و انعکاس مشکلاتی که شهروندان پیگیری آن را خواستار شدند این قسمت پیگیری مشکلات بهره برداری تصفیه خانه پساب شهرک صنعتی آب بر طارم و مشکل آسفالت خیابان شهید میرزاجانی شریف آباد ابهر که توسط شهروندان برای خبرگزاری صدا وسیما ارسال شد