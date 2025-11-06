پخش زنده
در آستانه برگزاری انتخابات سراسری در عراق، مقامهای این کشور از تکمیل طرح امنیتی ویژه برای تامین امنیت مراکز رایگیری خبر دادند. این طرح در شرایطی اعلام شده که فضای رقابتی به ویژه در استانهای چندقومی مانند کرکوک فزاینده است. در این رقابت تنگاتنگ، بیش از هفت هزار نامزد برای کسب ۳۲۹ کرسی رقابت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منابع وابسته به وزارت کشور عراق از تکمیل روند آمادگی برای تامین امنیت مراکز رای گیری خبر دادند. براین اساس «عباس البهادلی» سخنگوی وزارت کشور عراق از طرح امنیتی ویژه انتخابات خبر داد و اعلام کرد که انتخابات ویژه نیروهای امنیتی در نهم نوامبر (۱۸ آبان) و انتخابات سراسری در یازدهم نوامبر (بیستم آبان) برگزار خواهد شد.
وی افزود: وزارت کشور پرونده امنیتی ۶ استان علاوه بر منطقه سامراء و همه مراکز شهرها در سایر استانها را تحویل گرفته است. طرح امنیتی ویژه انتخابات خیلی دقیق از سوی معاون فرمانده ستاد عملیات مشترک و رئیس کمیته عالی امنیتی ناظر بر تامین امنیت انتخابات وضع شده است.
البهادلی تاکید کرد: هیچ گونه ممنوعیتی برای آمد و شد و یا مسدودی مسیر وجود ندارد و تردد میان استانها به شکل عادی در جریان خواهد بود.
از سوی دیگر منابع عراقی گزارش دادند که استان کرکوک عراق در آستانه برگزاری انتخابات شاهد فضای رقابتی شدیدی است. نامزدهای ترکمن، کُرد و عرب، بر تبلیغات خود افزودهاند و برنامههای انتخاباتی خود درباره آینده کرکوک برای رای دهندگان تشریح میکنند.
فضای رقابت میان فهرستهای مختلف بسیار داغ و پوسترها و شعارهای انتخاباتی نامزدها خودنمایی میکند.
«صدام النعیمی» نامزد ائتلاف عزم به آناتولی گفت که رقابت میان سه گروه اصلی ترکمن ها، کردها و عربها بسیار شدید است. «علی عباس» رئیس دفتر کمیساریای عالی انتخابات کرکوک نیز گفت که روند اقدامات لجستیکی و فنی در مراکز رای گیری تکمیل شده است.
وی افزود: ۲۵۲ نامزد از گروههای مختلف استان برای کسب ۱۳ کرسی پارلمانی اختصاص یافته به کرکوک رقابت میکنند که یکی از این کرسیها سهم مسیحیان است. در کل عراق هفت هزار و ۷۶۸ نامزد، از جمله دو هزار و ۲۴۸ زن و پنج هزار و ۵۲۰ مرد در انتخابات شرکت دارند و حدود ۲۱ میلیون رای دهنده حق شرکت در انتخابات ۱۱ نوامبر را دارند تا ۳۲۹ عضو مجلس نماینده را انتخاب کنند؛ نمایندگانی که وظیفه انتخاب رئیس جمهور و رای اعتماد به دولت عراق را برعهده دارند.
انتخابات پارلمانی عراق ۲۰ آبان (۱۱نوامبر) برگزار خواهد شد. تعداد واجدین شرایط رای دادن بالغ بر ۲۱ میلیون نفر است که برای انتخاب نمایندگان خود از بین بیش از هفت هزار نامزد از ۳۱ ائتلاف انتخاباتی پای صندوقهای رای خواهند رفت. نمایندگان مجلس مسئول انتخاب رئیس جمهور کشور و تایید انتصاب نخست وزیر و وزیران کابینه هستند.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق پیشتر اعلام کرد که بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار کارت رای گیری بیومتریک میان رای دهندگان توزیع خواهد شد. همچنین فرماندهی عملیات بغداد در راستای تدارکات و آمادگیهای امنیتی برای برگزاری موفقیت آمیز انتخابات، اولین مانور شبیه سازی برای تامین امنیت مراکز رای گیری را اجرا کرد.