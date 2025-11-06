پخش زنده
رئیس شورای حاکمیتی و فرمانده ارتش سودان تاکید کرد هجمه کشورهای ظلم و استکبار علیه ملت سودان شکست خواهد خورد و نیروهای مسلح سودان انتقام کشتههای شهرهای فاشر و جنینه را خواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «عبدالفتاح البرهان» رئیس شورای حاکمیتی و فرمانده ارتش سودان گفت: نبرد کرامت نبرد ملت سودان است و از ایستادگی و پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح تقدیر و تاکید میکنیم هرکسی به نمایندگی از این مردم بجنگد شکست نخواهد خورد.
وی افزود: به بیرون راندن شبهنظامیان سرکش و ایجاد امنیت در مرزهای سودان ادامه میدهیم؛ هجمهای که کشورهای ظلم و استکبار علیه سودان رهبری میکنند شکست خواهد خورد و ملت سودان در این جنگ پیروز خواهد شد. انتقام کسانی که در فاشر، جنینه و مناطق دیگر کشته شدند را میگیریم.