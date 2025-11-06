محمود زنده‌دل در کارگاه آموزشی با عنوان «برندسازی شخصی در فضای مجازی برای خبرنگاران» که برای خبرنگاران صداوسیما خراسان رضوی در مشهد در حال برگزاری است، گفت: در عصر ارتباطات، خبرنگارانی که برند شخصی و رسانه‌ای قوی ندارند، در ازدحام شبکه‌های اجتماعی گم می‌شوند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی

او افزود: امروزه بیش از سه میلیارد کاربر در شبکه‌هایی همچون فیس‌بوک، اینستاگرام و واتس‌اپ فعال هستند و حدود ۵۰ میلیون ایرانی نیز در اینستاگرام حضور دارند؛ بنابراین، خبرنگاران باید از ظرفیت این فضا برای معرفی و تقویت برند شخصی خود استفاده کنند.

وی تأکید کرد: خبرنگاران صداوسیمای خراسان رضوی باید علاوه بر حضور در رسانه رسمی، در شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام، روبیکا و بله نیز فعال باشند و روایت‌های پشت‌صحنه، گزارش‌های کوتاه و تحلیل‌های خود را منتشر کنند تا ارتباط مؤثرتری با مخاطبان برقرار کنند.

این کارشناس رسانه بر لزوم ایجاد صفحه شخصی و کانال‌های اختصاصی برای خبرنگاران تأکید کرد و افزود: داشتن هویت حرفه‌ای با نام واقعی، عکس مناسب و محتوای اختصاصی، از الزامات برند رسانه‌ای است.

معاون فضای مجازی صداوسیمای خراسان رضوی گفت: تجربه برنامه «گزارش ۵» نشان داده است که فعالیت هدفمند در فضای مجازی می‌تواند مخاطبان استانی را به سطح ملی و حتی بین‌المللی برساند.

زنده‌دل در پایان با اشاره به نقش خبرنگاران به عنوان چهره‌های اثرگذار رسانه‌ای خاطرنشان کرد: خبرنگار برند شده، خودش رسانه است و هرچقدر این برند قوی‌تر باشد، پیام او ماندگارتر و تأثیرش گسترده‌تر خواهد بود.