به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کریمی افزود: اجرای طرح خرید توافقی سیب‌زمینی به صورت مستقیم و بدون واسطه از کشاورزان، نظارت بر فرآیند خرید، ارزیابی کیفیت محصول و اجرای سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان بود.

وی بر اهمیت نظارت مستقیم بر کیفیت محصول و فرآیند خرید تأکید کرد و گفت: اجرای این طرح علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، به ثبات قیمت‌ها و تأمین نیاز بازار کمک شایانی خواهد کرد.