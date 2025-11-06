حدود ۷۰۰ نفر از شهروندان کم برخوردار فیروزه در قالب طرح پویش سلامت علوی، به همت گروه جهادی شهید مولانیا، ویزیت و درمان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مسئول تسهیل گری بنیاد علوی در شهرستان فیروزه گفت: در اجرای پویش سلامت علوی که به مدت سه روزدر شهرستان فیروزه برگزار شد، سه گروه پزشکی و سلامت، حدود ۷۰۰ نفر از شهروندان زیر پوشش دستگاه‌های حمایتی فیروزه را ویزیت و درمان کردند.

میلاد عزیزآبادی افزود: پویش سلامت علوی در محل کلینیک تخصصی فیاض بخش شهر فیروزه و با حضور پزشکان متخصص چشم پزشکی و تجویز عینک و زنان و زایمان انجام شد.

وی گفت: برای اجرای این طرح جهادی با انجام ویزیت بیماران، معاینه چشم پزشکی و تجویز ۶۵۰ عینک بینایی و ۶۰ تست در بخش تخصصی زنان و زایمان، حدود پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به همت بنیاد علوی هزینه شده است.