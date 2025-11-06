به همت بنیاد علوی
اجرای طرح پویش سلامت علوی در فیروزه
حدود ۷۰۰ نفر از شهروندان کم برخوردار فیروزه در قالب طرح پویش سلامت علوی، به همت گروه جهادی شهید مولانیا، ویزیت و درمان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مسئول تسهیل گری بنیاد علوی در شهرستان فیروزه گفت: در اجرای پویش سلامت علوی که به مدت سه روزدر شهرستان فیروزه برگزار شد، سه گروه پزشکی و سلامت، حدود ۷۰۰ نفر از شهروندان زیر پوشش دستگاههای حمایتی فیروزه را ویزیت و درمان کردند.
میلاد عزیزآبادی افزود: پویش سلامت علوی در محل کلینیک تخصصی فیاض بخش شهر فیروزه و با حضور پزشکان متخصص چشم پزشکی و تجویز عینک و زنان و زایمان انجام شد.
وی گفت: برای اجرای این طرح جهادی با انجام ویزیت بیماران، معاینه چشم پزشکی و تجویز ۶۵۰ عینک بینایی و ۶۰ تست در بخش تخصصی زنان و زایمان، حدود پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به همت بنیاد علوی هزینه شده است.