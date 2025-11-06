

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سید حسین فلاح نوشیروانی با اقدامات برجسته در زمینه‌های آموزشی و حمایتی، به عنوان الگویی برای خیران مازندران باقی ماند بگونه‌ای که پس از ۵۴ سال، مردم همچنان یاد او را زنده نگه می‌دارند.

۵۴ سال پیش مرحوم سید حسین فلاح نوشیروانی که قلبی مهربان و روحی بی‌همتا در خدمت به مردم داشت، به دیار باقی شتافت و اکنون پس از نیم قرن مردم بابل همچنان به یاد و احترام او بر سر مزارش گرد می‌آیند و یادش را گرامی می‌دارند.

در سالروز تولد سید حسین فلاح نوشیروانی اساتید، دانشجویان، کارکنان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و اقشار مختلف مردم بر مزار حضور یافته و او را برای همیشه در خاطره‌ها جاودانه ساختند.

مرحوم نوشیروانی که تاجر آهن بود با قلبی پر از سخاوت، چنان در دل مردم جای گرفت که تصویرش امروز در خانه‌های بسیاری از مردم نصب شده و او را به الگویی جاودانه برای خیران جوان مازندران تبدیل کرده است.





اقدامات خیرخواهانه سید حسین نوشیروانی، پایه و اساس حرکتی بزرگ در بابل شد؛ حرکتی که موجب شد این شهر در جنبه‌های مختلف آموزشی، درمانی و کمک به یتیمان، از پیشگامان کشور باشد. خیرین بابلی که راه و منش او را ادامه دادند، امروز نیز به این مسیر افتخار می‌کنند و تأثیر شگرف او بر جامعه همچنان پابرجاست.

سید حسین فلاح نوشیروانی در آبان‌ماه سال ۱۲۸۱ هجری شمسی در روستای نوشیروانکلا از توابع شهرستان بابل، دیده به جهان گشود. او در طول زندگی‌اش به نمادی از ایثار و مهربانی بدل گشت و در ۲۳ اسفند سال ۱۳۵۰ از این جهان رخت بربست، اما تأثیرات عمیق وی بر جامعه، یاد و خاطره‌اش را برای همیشه در دل‌ها زنده نگاه داشته است.