به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ سید مهدی موسوی در تکمیل این خبر اظهار داشت: ماموران ایست و کنترل در محور مواصلاتی به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی با بیان اینکه پلیس در بازرسی بار خودرو ۲ تن آرد خارج از شبکه توزیع را کشف کردند افزود: کارشناسان ارزش آن را یک میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ موسوی تصریح کرد: پرونده در این رابطه تکمیل و فرد خاطی به مراجع قضایی معرفی شد.





