به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، دیدار با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی کردستان دومین برنامه رئیس جمهور در سفر به کردستان بود.

نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان، حوزه صنعت، اصناف و کشاورزی کردستان در این نشست خواستار حمایت دولت از اجرای طرح‌های زیرساختی، رفع موانع مالی و فراهم‌سازی بستر برای رونق تولید در استان شدند.

رئیس جمهور کشورمان در این دیدار بر لزوم استفاده از ظرفیت مساجد برای رفع معضلات استانی تاکید کرد و گفت: باید با کمک مردم مشکلات خواسته‌های آنان را حل کنیم.

آقای پزشکیان همچنین از برگزاری جلسات با اتاق‌های بازرگانی، کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی جهت احصای مشکلات و رفع دغدغه‌های آنان خبر داد.

نماینده مردم شهرستان‌های سقز و بانه در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های فراوان استان در بخش‌های معدن، گردشگری و کشاورزی گفت: در حال حاضر سهم استان از تولیدات در این بخش‌ها ناچیز است.

بیگلری در ادامه باز گشایی بازارچه‌های مرزی و الحاق بازارچه سیف به طرح منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان و ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید را از مهمترین مطالبات مردم کردستان بیان کرد.

