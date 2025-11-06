پخش زنده
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت نمیتواند در اتاق بسته مشکلات تولیدکنندگان را حل کند بر لزوم رفع این مشکلات تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، دیدار با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی کردستان دومین برنامه رئیس جمهور در سفر به کردستان بود.
نمایندگان شرکتهای دانشبنیان، حوزه صنعت، اصناف و کشاورزی کردستان در این نشست خواستار حمایت دولت از اجرای طرحهای زیرساختی، رفع موانع مالی و فراهمسازی بستر برای رونق تولید در استان شدند.
رئیس جمهور کشورمان در این دیدار بر لزوم استفاده از ظرفیت مساجد برای رفع معضلات استانی تاکید کرد و گفت: باید با کمک مردم مشکلات خواستههای آنان را حل کنیم.
آقای پزشکیان همچنین از برگزاری جلسات با اتاقهای بازرگانی، کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی جهت احصای مشکلات و رفع دغدغههای آنان خبر داد.
نماینده مردم شهرستانهای سقز و بانه در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای فراوان استان در بخشهای معدن، گردشگری و کشاورزی گفت: در حال حاضر سهم استان از تولیدات در این بخشها ناچیز است.
بیگلری در ادامه باز گشایی بازارچههای مرزی و الحاق بازارچه سیف به طرح منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان و ایجاد شهرکهای صنعتی جدید را از مهمترین مطالبات مردم کردستان بیان کرد.
