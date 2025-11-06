ماینرهای غیرمجاز در شهرک صنعتی آراسنج خاموش شد
فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف ۹۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در یکی از واحدهای شهرک صنعتی آراسنج در بوئین زهرا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، سردار محمدقاسم طرهانی گفت: ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان بوئین زهرا با اشرافیت اطلاعاتی از وجود تعداد زیادی دستگاه ماینر در یکی از شرکتهای شهرک صنعتی آراسنج شهرستان بوئین زهرا و استفاده غیر قانونی از آنها در زمینه تولید ارز دیجیتال مطلع و بلافاصله بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: ماموران طی هماهنگی با مقام قضائی از محل مورد نظر بازرسی کردند که در نتیجه این عملیات ۹۹ دستگاه ماینر خارجی غیرمجاز و متعلقات به صورت روشن و فعال کشف شد.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه ارزش ماینرهای مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطر نشان کرد: در این رابطه یک فرد متخلف دستگیر و همراه با پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.