به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سردار محمدقاسم طرهانی گفت: ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان بوئین زهرا با اشرافیت اطلاعاتی از وجود تعداد زیادی دستگاه ماینر در یکی از شرکت‌های شهرک صنعتی آراسنج شهرستان بوئین زهرا و استفاده غیر قانونی از آنها در زمینه تولید ارز دیجیتال مطلع و بلافاصله بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران طی هماهنگی با مقام قضائی از محل مورد نظر بازرسی کردند که در نتیجه این عملیات ۹۹ دستگاه ماینر خارجی غیرمجاز و متعلقات به صورت روشن و فعال کشف شد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه ارزش ماینر‌های مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطر نشان کرد: در این رابطه یک فرد متخلف دستگیر و همراه با پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.