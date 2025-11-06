به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور امروز پنجشنبه ۱۵ آبان با برگزاری چند دیدار در شهر‌های مختلف پیگیری می‌شود.

در یکی از دیدار‌های این هفته تیم کاله مازندران از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه امروز در سنندج، مهمان تیم پاس کردستان است.

آملی‌ها مصمم هستند در این دیدار امتیاز کامل این دیدار را از آن خود کنند تا بتوانند وضعیت بهتری در بالای جدول پیدا کنند.

کاله اکنون با ۱۴ امتیاز و هم امتیاز با تیم‌های استقلال و نفت و گاز زاگرس در رده سوم جدول رده بندی قرار دارد و قصد دارد امروز با پیروزی در این بازی، شانه به شانه تیم‌های بالای جدول حرکت کند و از کورس صدر جدول عقب نماند.

برنامه هفته نهم لیگ برتر بسکتبال:

پنج شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴

نفت و گاز زاگرس جنوبی - استقلال تهران

۱۵:۰۰

رعد پدافند اصفهان - پالایش نفت آبادان

۱۵:۳۰

طبیعت - مهگل البرز

۱۶:۰۰

پاس کردستان – کاله مازندران

۱۶:۳۰

پایش پارت شاهرود - گلنور اصفهان

۱۷:۰۰

پترو نوین ماهشهر - شهرداری گرگان (تعویق)