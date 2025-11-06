به همت خانه صنعت و معدن مراغه و مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی همایش راهبری در تولید، صنعت و صادرات با شرکت تولید کنندگان، تجار و صادرکنندگان و دانشگاهیان در این شهر برگزار شد.

برگزاری همایش راهبری در تولید، صنعت و صادرات در مراغه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، امین امینیان فرماندار شهرستان مراغه در همایش راهبری در تولید، صنعت و صادرات گفت: این همایش با هدف ارتباط بیشتر دانشگاه با صنعت برگزار شد.

امینیان افزود:ارتباط نزدیک صنعت و دانشگاه دو عامل رسیدن به اهداف توسعه کشور در بخش‌های تولید، صنعت و صادرات است.

وی به کاربردی شدن تحقیقات و پژوهش برای حل مشکلات در کشور تاکید و اضافه کرد:قرار گرفتن دانشگاه در کنار صنعت تولید را اقتصادی و به روز خواهد کرد.

فرماندار شهرستان مراغه افزود: این همایش فرصتی فراهم خواهد کرد تا دانشگاهیان در کنار تولید کننده و صنعتگران برای آینده کشور برنامه ریزی کنند.

در این همایش که در تالار شهید رحمتی دانشگاه آزاد اسلامی مراغه برگزار شد، سه استاد دانشگاه، تولید کننده و صادر کننده تجربیات خود را با شرکت کنندگان به اشتراک گذاشتند.