همزمان با سفر وزیر آموزش و پرورش به استان یزد، دو پروژه آموزشی با همت خیرین در شهرستان میبد افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مجتمع آموزشی امام حسین با ۳۷ کلاس درس در زیربنایی بالغ بر سه هزار و ۶۰۰ متر مربع و همچنین آموزشگاه جوادالائمه با ۶ کلاس درس، رسماً فعالیت خود را آغاز کردند تا گامی بزرگ در جهت رفع کمبود فضای آموزشی منطقه برداشته شود.

نخستین طرحی که به بهره‌برداری رسید، مجتمع آموزشی امام حسین بود. این پروژه عظیم آموزشی با زیربنایی معادل سه هزار و ۶۲۰ متر مربع و در زمینی به مساحت دو هزار و ۵۰۰ متر مربع احداث شده است.

این مجتمع مجهز به ۳۷ کلاس درس استاندارد است.

همچنین امروز آموزشگاه جوادالائمه در میبد افتتاح شد. این آموزشگاه با هدف پوشش نیاز‌های آموزشی، با زیربنایی به متراژ ۸۲۶ متر مربع و در زمینی به مساحت هزار و ۲۰۰ متر مربع ساخته شده و شامل شش کلاس درس برای دانش‌آموزان است.