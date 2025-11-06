به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شهروند خبرنگار ما از مسئولان خواست، سامانه فرابانک ملت برای ثبت تسهیلات ازدواج بازگشایی شود.

اینجانب متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج از بانک ملت می‌باشم. در فرآیند ثبت‌نام، پس از مراجعه به سامانه فرابانک ملت جهت ثبت درخواست، با پیام زیر مواجه شدم:



«قابل توجه متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

به اطلاع می‌رساند، به منظور بازنگری و بهینه‌سازی فرآیندهای مرتبط با پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، امکان ثبت درخواست این تسهیلات در سامانه فرابانک متوقف شده است.



لطفاً جهت دریافت تسهیلات به شعبه منتخب خود مراجعه فرمایید.»



متعاقباً به شعبه منتخب مراجعه نمودم، اما مسئول محترم شعبه اعلام فرمودند که سهمیه پرداخت تسهیلات ازدواج در حال حاضر محدود به دو مورد در هر ماه است، در حالی که حدود ۴۰ نفر پیش از این تشکیل پرونده داده‌اند و تعداد زیادی مانند خودم هنوز موفق به تشکیل پرونده نشده اند، بر این اساس، با توجه به تعداد بالای متقاضیان و محدودیت سهمیه، روند پرداخت تسهیلات ممکن است بیش از دو سال به طول انجامد.



با توجه به توضیحات مسئول محترم شعبه و اعتبارات شعبه و سایر مراجعین، چنانچه امکان ثبت درخواست از طریق سامانه فرابانک مجدداً فراهم گردد، بخش عمده‌ای از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.

از سوی دیگر، با عنایت به اینکه مهلت تشکیل پرونده برای هر متقاضی ۶۰ روز تعیین شده است، در صورت تداوم غیرفعال بودن سامانه، احتمال پایان مهلت قانونی اینجانب و لزوم ثبت‌نام مجدد در سامانه بانک مرکزی وجود دارد که با ثبت نام مجدد باعث ورود دوباره به صف پذیرش بانک و تعیین شعبه میگردد.



لذا خواهشمند است از افراد مسئول فرابانک و بانک مرکزی که موضوع بازگشایی سامانه فرابانک ملت برای ثبت تسهیلات ازدواج در اسرع وقت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد تا حقوق متقاضیان این تسهیلات محفوظ بماند.